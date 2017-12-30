Самые громкие криминальные события и ЧП 2017 года



Пожалуй, самым заметным криминальным событием года стал педофил, который не на шутку напугал улан-удэнцев. По словам мамы школьницы, которую пенсионер «успел только раздеть», он увёл девочку с пришкольной территории в безлюдное место и попытался надругаться над ней. Но, к счастью, девочка успела убежать. Информация молниеносно распространилась по соцсетям и мессенджерам. Сыщиками был составлен фоторобот подозреваемого. Под описание попали десятки пожилых мужчин, которые были допрошены стражами порядка. Также у горожан массово забирали биоматериалы для экспертизы.



Позже педофил был замечен на ещё одной детской площадке. Он, заманивая школьницу, также хотел её увести. Но мужчину «спугнула» мама девочки, которая наблюдала за происходящим из машины и вышла. За несколько дней до Нового Года маньяка всё же удалось задержать. Им оказался 59-летний безработный. В признательном видео он сказал, что просто разговорился с девочкой, игравшей на пришкольной территории. Зная о том, что его разыскивают, не признался потому, что попросту испугался. Ещё одной странной подробностью из жизни педофила стало то, что он последние 6 лет жил один с тремя ротвейлерами.







Пьяный маньяк



В конце года под суд пошёл другой маньяк. Инцидент произошёл в начале года возле железнодорожного переезда по улице Дальневосточная, в районе «Двух китов». Пьяный преступник догнал идущую домой девушку, обхватил за шею, оттащил в овраг и начал душить. Когда она перестала сопротивляться, мужчина изнасиловал её и после решил убить. Девушка притворилась мёртвой, и тогда насильник решил спрятать тело и забросал его снегом и травой. А свои следы начал заметать.



Сыщики выяснили маршрут следования маньяка, подкараулили его и задержали. Как оказалось, злоумышленник приехал в Бурятию из Хабаровска и работал грузчиком.













Убийство Юрия Власко



Ещё одним громким происшествием стало убийство Юрия Власко. Летом борец отправился отдыхать с другими спортсменами на Байкал. Там, в ходе ссоры с местными жителями из-за девушки, произошла драка. Один из них сразу нанёс спортсмену ножом удар в грудь, а за ним второй – не менее семи ударов металлическим прутом по голове. Через неделю в Сети появилось видео убийства. На кадрах видно, как на мужчину, телосложением похожего на Власко, набросились толпой. Его ожесточённо били по голове до тех пор, пока он не упал и не перестал подавать признаки жизни. Уже лежавшего спортсмена добивали камнем. Злоумышленники вместе с приятелями скрылись с места происшествия.



Позже убийц всё же удалось задержать. Ими оказались криминальные авторитеты Прибайкальского района. Трое подозреваемых в возрасте 29, 32 и 33 лет сейчас находятся под стражей. 22 ноября Прибайкальский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей одного из подозреваемых до 29 января 2018 года. Однако жители Бурятии требуют для убийц спортсмена пожизненного лишения свободы.













Поющий убийца



Ещё на всю страну «прославился» уроженец Бурятии, находившейся в федеральном розыске. Молодой человек орудовал в Пермском крае, жертвы 29-летнего злоумышленника отмечали, что он с ними был очень обходителен и внимателен. Но отличался он не только своей заботой, но и тем, что, обольщая, он пел хиты Наташи Королёвой. Одной из жертв он продемонстрировал микрофон.



Жертвами пермского «убийцы с микрофоном» стали 3 женщины, которых он ограбил и один мужчина, которого убил. Задержали его в родной республике на чабанской стоянке. Там он в одном из кафе исполнил песню из своего репертуара. Местные жители узнали его и сообщили в полицию. Однако и полицейским он с удовольствием продемонстрировал свои вокальные способности.







«Производственная травма»



В сентябре произошла жуткая трагедия на улан-удэнском предприятии по улице Трактовой. Там токарю размозжило голову в станке. По словам очевидцев, в токарный станок затянуло рукав спецодежды одного из работников, а потом затянуло и его. Шансов выжить у мужчины не было – машина оторвала ему руки и размозжила голову. Пострадавшему было около 50 лет.



Не раскрылся парашют



В сентябре погиб солдат, парашют которого не раскрылся. Трагедия произошла в Сосновом бору. Погибшим оказался 25-летний уроженец Еравнинского района Бурятии. По информации «Байкал-Dailу», он погиб во время плановых учений по прыжкам с парашютом. По мнению экспертов, причиной трагедии стал неправильно уложенный парашют. При этом назвав используемую модель парашюта «безотказной». Также не была исключена вероятность того, что запасной парашют запутался в стропах. Делом занялись сотрудники военного следственного управления.







Несколько детей погибли от удара током



Летом от удара током погиб 14-летний подросток. ЧП произошло в селе Сосново-Озёрское. Как рассказали «Байкал-Daily» тогда в следственном комитете, мальчик отправился в гости к бабушке, там он отправился в баню и схватился за розетку. От полученного разряда мальчик погиб на месте.



Подобный случай был на Байкале. Там московская семья с друзьями приехала на отдых в Максимиху. Вечером компания отправилась на берег озера, где дети окунались в воду, рядом с металлическим пирсом, внутри которого находили провода освещения. Как оказалось, на одном из участков изоляция была повреждена. Когда стемнело, работники турбазы стали включать свет вдоль пирса. Как раз в этот момент из воды выходила девочка, взявшись за поручень, она получила сильнейший удар током в течение половины минуты, пока работник не отключил рубильник. Девочка скончалась по пути в больницу.



Ещё одна детская смерть от удара током произошла весной. 14-летний школьник из Улан-Удэ поднялся по лестнице с восточной стороны цистерны в составе грузового поезда и перепрыгнул на вагон-рефрижератор. На крыше вагона он приблизился контактному проводу и был поражён электрическим током, после чего упал на землю в междупутье. В тяжёлом состоянии его госпитализировали в детскую республиканскую больницу.



Массовое отравление



Массовое отравление случилось летом на туристической базе в Бурятии. Там отравились 82 человека, в том числе 66 детей, база была временно закрыта. ЧП произошло на территории туристического комплекса «Группа-Дали» в местности Лемасово Кабанского района Бурятии.



Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм и правил. А именно в столовой оказались грязными полы, стеллажи, вытяжной шкаф и даже губка для мытья посуды. Кроме того, в штате столовой отсутствовала уборщица. Также к работе были допущены лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, порезами и ссадинам на коже рук. Было возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



«Группы смерти»



Весной в Прибайкальском районе на заправке продавали жвачку с рекламой «группы смерти». На упаковке «опасной» жвачки размещали игру, призывающую к суициду. В каждой упаковке жвачки «Правда или действие» лежат пять резинок. На обёртке каждой задание. Задание предлагается на выбор: либо честно в чем-то признаться, либо совершить какой-то поступок. Например - сделать селфи на высотном здании или задуматься, как провести свой последний день в жизни. При этом также предлагается продвигать игру в соцсетях под определённым хэштэгом.



«Опасные» жвачки искали по всей стране: на складах опечатывали продукцию, изымали её из магазинов.



А 30 января в селе Цакир Закаменского района покончила с собой 14-летняя девочка. Напомним, в конце 2016 года в Бурятии за месяц случилось сразу три детских суицида. Предположительно, дети стали жертвами «группы смерти», поскольку у всех были обнаружены на руках порезы. Так школьники доказывали «серьёзность» своих намерений.



Пожары



Весной в Прибайкальском районе огнём было охвачено село Черёмушки. Возгорание произошло из-за пала травы. Загорелись надворные постройки, и ветер распространил огонь на дома. Без крыши над головой осталась половина села. Уничтожено 28 строений, 30 - удалось спасти. Сразу после пожара, 29 апреля, и по окончании восстановительных работ, 8 сентября, здесь побывал министр МЧС России Владимир Пучков.



Во время августовского визита в Бурятию президент Владимир Путин пообщался с Черёмушками по видеосвязи из Танхоя. На сегодняшний день проблема решена - сельчанам выделили компенсацию или построили новые дома.



Огненная стихия продолжилась летом. Из-за засухи неоднократно в 12 районах республики объявляли режимы ЧС. Многочисленные пожары уничтожили сотни гектаров лесов, в том числе и в нацпарках. Кроме того, был введён режим ЧС по саранче в двух муниципальных образованиях – 27 июня в Тарбагатайском районе, 6 июля - в Селенгинском районе. 20 июля режимы ЧС были сняты.



Старый коллектор и более 100 тысяч жителей



Осень запомнилась «грандиозной» коммунальной аварией. На улице Лебедева 40-летний изношенный коллектор разрушился, и без воды остались более ста тысяч улан-удэнцев. Под отключение попали 45 объектов социального значения: больницы, школы, детсады, и более 475 многоквартирных, 810 неблагоустроенных домов.



Аварию устраняли три дня. Всё это время горожанам приходилось отстаивать длинные очереди за подвезённой водой. Купить воду в магазинах было практически невозможно: она молниеносно исчезала с прилавков. Пока волонтёры бегали с бутылками живительной влаги по квартирам пенсионеров и маломобильных граждан, предприимчивые горожане втридорога продавали бутилированную воду.



Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В МУП «Водоканал» сыщики провели обыски. А директору за это грозило наказание в виде штрафа размером в тысячу рублей. Таков максимальный штраф для должностных лиц.



Чуть позже произошла ещё одна коммунальная авария, но уже в сотых кварталах. Там дорожники повредили кабели высоковольтной линии, которая питает котельную Юго-Западную: как основной, так и резервный. Под ограничение попали 131 многоквартирных дом, в котором проживает 8 тысяч 300 человек. Аварию устранили в кратчайшие сроки. Уже вечером в домах улан-удэнцев было тепло.



Снежный «террор» и транспортный коллапс



В начале декабря в Улан-Удэ начались безумные снегопады. Снег шёл около двух недель и вызвал на дорогах города небывалый коллапс. ДТП образовывались на «на ровном месте», поскольку дороги были плохо подсыпаны. По данным ГИБДД Бурятии, число аварий в те дни выросло в два раза.



Автомобили не могли подняться на небольших подъёмах. Машины, автобусы буксовали, неравнодушные прохожие и пассажиры толкали автомобили в горку. Из-за этого образовывались многочасовые пробки. Горожане часами не могли уехать домой. Некоторые всерьёз задумывались остаться ночевать на работе.



В Улан-Удэ был объявлен режим повышенной готовности. Мэр города призвал горожан помочь разгребать снег. На третий день работники Администрации вышли с лопатами убирать последствия снежного «террора». Снегопады стихли, а коммунальщики до сих пор устраняют её последствия, расчищая дороги от снежных накатов.

