Бывшего замминистра лесного комплекса Иркутской области задержали за взятку в 3,5 млн

Власть, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он признал свою вину



Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области задержан по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Иркутской области.



«По версии следствия, в августе 2022 года заместитель министра лесного комплекса Иркутской области через посредников получил от директора одной из лесозаготовительных организаций взятку в виде денежных средств на сумму 3,5 млн рублей за подписание мирового соглашения по условиям договора аренды лесного участка площадью 50 614 га, расположенного в Качугском районе», - говорится в сообщении.



В ходе оперативных мероприятий при содействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии все фигуранты уголовного дела задержаны. Во время обысков по восьми адресам правоохранители изъяли наличные в размере 250 тысяч рублей, 1,5 тысячи евро и 1,2 тысячи долларов, а также сотовые телефоны, компьютерную технику и документы, имеющие значение для расследования.



Вину задержанный полностью признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.



Сейчас следователи СК допрашивают свидетелей и проводят необходимые следственные действия.



