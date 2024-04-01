01 апреля

31 марта

Популярное

Бывшего замминистра лесного комплекса Иркутской области задержали за взятку в 3,5 млн

Бывшего замминистра лесного комплекса Иркутской области задержали за взятку в 3,5 млн
Власть,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Он признал свою вину

Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области задержан по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Иркутской области.

«По версии следствия, в августе 2022 года заместитель министра лесного комплекса Иркутской области через посредников получил от директора одной из лесозаготовительных организаций взятку в виде денежных средств на сумму 3,5 млн рублей за подписание мирового соглашения по условиям договора аренды лесного участка площадью 50 614 га, расположенного в Качугском районе», - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий при содействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии все фигуранты уголовного дела задержаны. Во время обысков по восьми адресам правоохранители изъяли наличные в размере 250 тысяч рублей, 1,5 тысячи евро и 1,2 тысячи долларов, а также сотовые телефоны, компьютерную технику и документы, имеющие значение для расследования.

Вину задержанный полностью признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Сейчас следователи СК допрашивают свидетелей и проводят необходимые следственные действия.

взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Начальник улан-удэнской колонии оказался под следствием
Начальник улан-удэнской колонии оказался под следствием
Власть, 01.04.2024
Ему предъявили обвинение в превышении полномочий
Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
Власть, 01.04.2024
Цырен-Даши Доржиева заключили под стражу
В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
Власть, 29.03.2024
В настоящее время формируется её состав
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
Власть, 29.03.2024
О задержании Цырен-Даши Доржиева стало известно 29 марта
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Власть, 28.03.2024
Мэра теперь будут назначать по конкурсу
В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки
В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки
Власть, 28.03.2024
Республиканский закон привели в соответствие с федеральным
В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог
В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог
Власть, 27.03.2024
Утверждена обновлённая пятилетняя дорожная программа региона
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
Власть, 27.03.2024
Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны запланировано на 26 апреля
В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных
В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных
Власть, 26.03.2024
Запрещено их содержание на придомовых территориях многоквартирных домов
В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
Власть, 26.03.2024
Особый противопожарный режим введут в большинстве лесничеств края
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
Власть, 26.03.2024
Горсовет переводят на смешанную систему
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
Власть, 26.03.2024
В Telegram появились фейковые аккаунты заммэра и главы комитета по образования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^