Он признал свою вину
Бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области задержан по подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Иркутской области.
«По версии следствия, в августе 2022 года заместитель министра лесного комплекса Иркутской области через посредников получил от директора одной из лесозаготовительных организаций взятку в виде денежных средств на сумму 3,5 млн рублей за подписание мирового соглашения по условиям договора аренды лесного участка площадью 50 614 га, расположенного в Качугском районе», - говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий при содействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии все фигуранты уголовного дела задержаны. Во время обысков по восьми адресам правоохранители изъяли наличные в размере 250 тысяч рублей, 1,5 тысячи евро и 1,2 тысячи долларов, а также сотовые телефоны, компьютерную технику и документы, имеющие значение для расследования.
Вину задержанный полностью признал. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Сейчас следователи СК допрашивают свидетелей и проводят необходимые следственные действия.
Бывшего замминистра лесного комплекса Иркутской области задержали за взятку в 3,5 млн
Власть, Фото:
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