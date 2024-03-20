Игорь Шутенков: «Силы и возможности для достижений целей у нас есть»





Сегодня на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов мэр Игорь Шутенков выступил с отчётом о результатах своей деятельности и администрации города за 2023 год.Мэр Улан-Удэ отметил, что на реализацию масштабных инфраструктурных проектов, на решение всех городских вопросов требуются значительные финансовые ресурсы. За 5 лет доходы города выросли с 14 до 25 млрд рублей.- Во многом это произошло благодаря включению Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, действию национальных проектов и других федеральных программ. Объём трансфертов увеличился за пять лет практически вдвое и составил почти 19,5 млрд рублей. Объём собственных доходов за это время вырос на 1,5 млрд рублей, - уточнил мэр.За пять лет в Улан-Удэ были построены 22 детсада, 9 школ, 93 плоскостных спортсооружения, отремонтировано 124 участка автодорог, 244 дворов, проведена реконструкция всех теплотрасс, проложено 43 километра сетей водоснабжения, обновился городской транспорт и многое-многое другое.Мэр подчеркнул, что все ранее предусмотренные программы либо выполнены, либо их исполнение продолжается.- В 2019 году, когда мы с вами только начали работать, был разработан комплексный план социально-экономического развития города до 2024 года. По нему реализовано 94 мероприятия на сумму 34 млрд рублей. По некоторым позициям удалось не только достигнуть плана, но и перевыполнить его. Например, в планах было строительство пяти и выкуп 12-ти детских садов, а мы построили 22 новых детских сада. Столько, и за такой короткий срок не строили никогда у нас в городе, - подчеркнул Игорь Шутенков.Мэр Улан-Удэ отметил, что успешная реализация, утверждённого в 2019 году плана социально-экономического развития города показала, что при системной работе заданные показатели вполне выполнимы. И уже сейчас необходимо ставить новые цели.- Посланием президента страны Федеральному собранию ориентиры установлены. В этой связи поручаю руководителям структурных подразделений провести инвентаризацию своих показателей и индикаторов. Результатом должен стать новый план, на замену ранее исполненному, детализированный и с горизонтом планирования как минимум на пять лет. И этот план должен быть не менее амбициозным. Мы должны: полностью отладить работу городского транспорта, добиться чистого воздуха, навести порядок в электросетях, сделать в городе больше современных и уютных общественных пространств. И многое-многое другое, - сказал Игорь Шутенков.