Алексей Цыденов на двух языках поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом









- Мы с радостью встречаем праздник Белого Месяца. С восходом новой луны в нашу жизнь приходит год Дракона, который обязательно принесёт нам доброту. В эти дни мы с особым трепетом и почитанием поздравляем наших земляков-участников спецоперации. Пусть они далеко от дома, но наше тепло и молитвы обязательно согреют их, - подчеркнул он.



В поздравлении Алексей Цыденов напомнил, что Сагаалган – самый народный и семейный праздник, а 2024-й в России объявлен Годом семьи. А заключил он следующими словами:



- Я искренне верю в то, что в 2024 году мы со всем справимся. Пусть всё у нас получится!



Главной площадкой празднования Сагаалгана сегодня станет Физкультурно-спортивный комплекс. С 13 часов в фойе развернётся праздничная программа (0+): выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов «Гэр бүлэ – ниитын үлгы» («Колыбель общества – семья»), мастер-классы, интерактивные игры для детей, выступят победители IV турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтнэй урилдаан» и пр.



В 14.30 начнётся концерт «Амар мэндэ, Сагаан hара!» (6+) с участием ведущих артистов республики и народных коллективов Бурятии.



Также празднование состоится в Этнографическом музее народов Забайкалья – с 13 до 16 часов (0+).



В Этнографическом музее находится резиденция Белого Старца Сагаан Убгэна, героя бурятской мифологии. Белый старец считается сказочным символом зимы, дарующим людям благополучие и процветание. Гости смогут побывать в гостях у Сагаан Убгэна, а малыши – спеть ему песенки и рассказать стихи. Артисты фольклорных ансамблей «Тоонто» и «Алтан Булаг» научат гостей танцевать ёхор.



Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал видеоопоздравление с Сагаалганом. Он обратился к жителям и гостям республики на бурятском и русском языках.