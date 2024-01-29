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В Улан-Удэ экс-директору «Городских маршрутов» грозит до 6 лет колонии

В Улан-Удэ экс-директору «Городских маршрутов» грозит до 6 лет колонии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Арестовано его имущество на 1,2 млн

В Улан-Удэ будут судить бывшего директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Его действия квалифицированы по пяти эпизодам статьи «Получение взятки в значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Бурятии Михаил Филичев. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.

Как сообщал «Байкал-Daily», Кожевникова задержали в мае 2023 года.

По данным следствия, бывший руководитель предприятия получил взятки в 175 тысяч рублей. Подкупил его предприниматель, занимающийся частными пассажирскими перевозками, установили следователи. За эти деньги предприниматель попросил ограничить количество автобусов муниципального предприятия на одном из маршрутов, где и работал частный перевозчик.

После задержания Кожевникову избрали мера пресечения в виде содержания под стражей. Из СИЗО он вышел в сентябре 2023 года: тогда меру пресечения ему изменили на запрет определённых действий.

Орган расследования наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму 1,2 млн рублей.

Наиболее строгая санкция за совершение преступлений, в которых обвиняется экс-директор «Городских маршрутов», предусматривает шесть лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. 
взятка городские маршруты

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