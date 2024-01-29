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В Бурятии осудили главу села, «прославившегося» на всю Россию

В Бурятии осудили главу села, «прославившегося» на всю Россию
Власть, 
Он довольно легко отделался

В Бурятии суд вынес обвинительный приговор бывшему главе села Новокижингинск. Осенью это село «прославилось» на всю страну странным благоустройством сквера.

Дело связано с благоустройством сквера «Молодёжный». Средства выделили по государственной программе «Формирование комфортной городской среды». Обновление сквера выбрали сами жители Новокижингинска большинством голосов. Они просили сделать хорошую танцевальную площадку. По проекту, планировались сцена, полукруглая танцплощадка, места для зрителей, освещение и озеленение. Вместо этого же появился «шедевр» в виде некой будки из профлиста.


Местные власти жёстко раскритиковал тогдашний зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников. Из-за этого даже собирали экстренное совещание.

- Вы прославились на всю Россию – 600 тысяч просто закопали, ничего не создали. Нужно менять ситуацию. От вас должно быть конструктивное предложение. Это просто издевательство, – заявлял Луковников.

Тогда, комментируя произошедшее, глава села пояснял, что изменения произошли из-за недостатка средств: «Ну насколько хватило средств. У нас три коммерческих предложения было. Раньше мы делали без голосования, и всё было нормально. Сейчас люди сами придумывают. Напридумали на миллионы, а дали всего 600 тысяч. Пришлось убавлять».

Об этой истории из серии «ожидание-реальность» рассказали не только республиканские, но и федеральные СМИ. Прокуратура начала проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

- Установлено, что в декабре 2022 года глава муниципального образования от лица возглавляемой администрации заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству сквера «Молодежный» в селе Новокижингинск. 26 июня 2023 года он подписал документы с заведомо ложными сведениями о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчику выплачены денежные средства, предусмотренные договором, в полном объёме. В действительности, работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Позднее уже бывший глава села возместил ущерб, а работы в сквере после прогремевшего скандала выполнили заново.

Экс-глава Новокижингинска признан виновным в служебном подлоге. Хоринский районный суд приговорил виновного к штрафу в размере 45 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, приговор пока не вступил в законную силу.


служебный подлог благоустройство

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