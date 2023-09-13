«Прославились на всю Россию»: В Бурятии чиновникам нагорело за странное благоустройство сквера

В Новокижингинске продолжает разворачиваться скандал вокруг благоустройства сквера «Молодёжный», за которое проголосовали местные жители. Там по пожеланию людей должны были сделать танцевальную площадку. Но вместо неё сельчане получили нечто вроде остановочного павильона и торчащий рядом одинокий фонарь.
Ситуацию ранее прокомментировали в местной администрации. Там пояснили, что это только первый этап «благоустройства», которое обошлось в 600 тысяч и, чтобы довести всё до конца, требуется ещё столько же. Этой историей заинтересовались и представители регионального отделения Народного фронта. Общественники предположили, что у подрядчика не было техзадания, вот он и пустился во все тяжкие.
Сельские власти, которые недоглядели за благоустройством, жёстко раскритиковал зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников. На минувших выходных из-за этого в посёлке даже собирали экстренное совещание, на котором обсуждали в том числе работу подрядной организации.
Как выяснилось, проект после разработки согласовали со специалистами центра компетенции по вопросам горсреды. Это учреждение, подведомственное Минстрою РБ. На участке площадью 600 квадратных метров планировалось установить ограждение, оборудовать освещение, высадить деревья, установить круглую скамью и сформировать твёрдое покрытие для самого танцпола плюс сделать навес для установки музыкального оборудования. Подрядную организацию – ООО «СМТ» – выбрали местные власти.
Договор с ней заключили в конце 2022 года, а приступили к благоустройству в марте 2023-го. Завершилось оно в июне. Глава СП Валерий Кузьмин подписал акт выполненных работ на 600 тысяч рублей.
Надзорные органы об окончании работ не уведомили, хотя должны были – как и пригласить специалистов, чтобы те дали свою оценку. Вскрылось всё лишь 28 августа, когда уже райадминистрация направила в центр компетенции «фотоотчёт». Оказалось, что площадь благоустройства уменьшили почти в 6 раз, для танцпола использовали резиновое покрытие, которого изначально в проекте не было, а освещения на площадке нет – как и электричества, чтобы подключить музыкальное оборудование. Озеленение и ограждения тоже отсутствуют.
Об этом безобразии тут же доложили в Минстрой. Сотрудники ведомства вместе с зампредом Луковниковым отправились на место. После, собственно, и состоялось экстренное совещание с участием районных и сельских чиновников.
- Вы прославились на всю Россию – 600 тысяч просто закопали, ничего не создали. Нужно менять ситуацию. От вас должно быть конструктивное предложение. Это просто издевательство, – заявил Евгений Луковников
Высказался по этому поводу и сам сельский глава, который тут же, кстати, нашёл крайних.
- Ну насколько хватило средств. У нас три коммерческих предложения было, – отметил Валерий Кузьмин – Раньше мы делали без голосования и всё было нормально. Сейчас люди сами придумывают. Напридумали на миллионы, а дали всего 600 тысяч. Мне пришлось убавлять.
То, что все приняли на остановку, оказалось сооружением для размещения музыкального оборудования.
- Называется техническая будка. Получилось так, – резюмировал руководитель СП.
В итоге зампред правительства по инфраструктуре поручил провести более тщательную проверку и направить все материалы в прокуратуру Бурятии. Достраивать площадку, согласно дизайн-проекту, будут за счёт тех, кто допустил нарушения.