У руководителя администрации главы Бурятии появилась ещё одна обязанность

В постановление правительства РБ «О создании и функционировании центра управления регионом по Бурятии» № 610 от 1 октября 2020 года внесли изменения. У ЦУР появился куратор – Алдар Гулгенов, который с апреля руководит администрацией главы республики.
Документ за подписью первого зампреда Всеволода Мухина опубликовали накануне на официальном сайте правительства. Постановление уже вступило в силу.
Таким образом, работу центра управления регионом теперь будет курировать высокопоставленный чиновник – и это при наличии в ЦУР своего руководителя.
Сама организация заработала в республике три с лишним года назад, с ноября 2020-го. Её главная задача – обеспечить систему обратной связи между органами власти всех уровней и жителями для решения проблем в регионе.
В обязанности ЦУР входит мониторинг и аналитика жалоб и обращений в соцсетях и через платформу обратной связи, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также создание «тепловой карты» проблем, рассказывали ранее в правительстве.