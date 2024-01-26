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У руководителя администрации главы Бурятии появилась ещё одна обязанность

У руководителя администрации главы Бурятии появилась ещё одна обязанность
Власть,  Фото:правительство РБ
Алдара Гулгенова назначили куратором ЦУР

В постановление правительства РБ «О создании и функционировании центра управления регионом по Бурятии» № 610 от 1 октября 2020 года внесли изменения. У ЦУР появился куратор – Алдар Гулгенов, который с апреля руководит администрацией главы республики.

Документ за подписью первого зампреда Всеволода Мухина опубликовали накануне на официальном сайте правительства. Постановление уже вступило в силу.

Таким образом, работу центра управления регионом теперь будет курировать высокопоставленный чиновник – и это при наличии в ЦУР своего руководителя.

Сама организация заработала в республике три с лишним года назад, с ноября 2020-го. Её главная задача – обеспечить систему обратной связи между органами власти всех уровней и жителями для решения проблем в регионе.

В обязанности ЦУР входит мониторинг и аналитика жалоб и обращений в соцсетях и через платформу обратной связи, обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также создание «тепловой карты» проблем, рассказывали ранее в правительстве. 
ЦУР правительство РБ

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