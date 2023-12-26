В Бурятии идёт сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Республика готовится к мартовским выборам президента страны
В стране началась подготовка к главному политическому событию – выборам президента, назначенным на март будущего года. Владимир Путин уже подал в Избирком документы на выдвижение.
Действующий президент решил пойти на выборы как самовыдвиженец. Поэтому, согласно требованиям закона, сейчас по всей стране идёт кампания по сбору подписей избирателей: до конца января Владимиру Путину нужно собрать не менее 300 тысяч таких подписей.
Включилась в эту работу и Бурятия. По всей республике проходят пикеты активистов ОНФ, «Волонтёров Победы», центра «Добродом» и представителей других организаций, которые поддержали выдвижение Владимира Путина. В Улан-Удэ идёт сбор подписей в самых оживлённых местах города.
Организатором этого процесса стал созданный на текущей неделе в Бурятии региональный избирательный штаб Владимира Путина. По словам сопредседателя регионального избирательного штаба по поддержке Владимира Путина Замбала Санжиева: «Это наш долг и обязанность – сделать выбор: куда и как будет двигаться наша страна в ближайшие годы»:
- Те, кто живёт в нашей республике, видят, как сильно меняется наша жизнь к лучшему. За последние годы в Бурятии появилось множество новых школ, детских садов, медицинских, культурных, спортивных учреждений. Немногие регионы могут похвастаться такими темпами развития социальной инфраструктуры, - говорит он. – И сегодня как никогда важно сохранить этот курс на развитие. Кроме того, нельзя забывать и про международную ситуацию. Мы должны показать всему миру, что мы едины, потому именно в нашей сплоченности - наша сила.
Определились с кандидатами и основные политические партии России. КПРФ выдвинула Николая Харитонова, ЛДПР – Леонида Слуцкого, «Новые люди» - Владислава Даванкова. Что касается «Справедливой России», то руководство партии решило никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина.
Напомним, голосование по выборам президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.
В Бурятии идёт сбор подписей в поддержку Владимира Путина
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