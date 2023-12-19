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Центризбирком принял документы по выдвижению Владимира Путина

Центризбирком принял документы по выдвижению Владимира Путина
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
Действующий президент стал первым официальным кандидатом на мартовских выборах

Президент России Владимир Путин подал пакет документов в Избирательную комиссию России для выдвижения на мартовские выборы главы государства. Голосование, напомним, начнётся 15 марта и завершится 17 марта будущего года.

«Для нас главное - это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной», - пояснял президент свою позицию.

О решении принять участие в выборах президента Владимир Путин объявил 8 декабря во время беседы с участниками церемонии награждения Героев России:

- Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации.

Это решение поддержали и жители страны, и политики, и общественность. К примеру, вот как комментировал заявление президента глава Бурятии Алексей Цыденов:

- Я хотел, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. Мы все на это рассчитываем. Я уверен, что Владимир Владимирович одержит безусловную победу. Но здесь мне хотелось бы ещё отметить то, что вопрос не просто в том, чтобы мы пошли и поддержали нашего президента, а в том, чтобы мы сделали это всем миром. Тогда мы всем нашим недругам покажем сплоченность страны вокруг нашего президента, единение нашей страны. Это будет самый яркий сигнал к тому, что с нами лучше не связываться. И тогда СВО быстрее закончится. Потому что наша страна сплоченная, страна единая - все, как один, плечом к плечу. Мы их добьём. И это будет самый яркий, самый чёткий сигнал всем, чтобы успокоились и отстали от нас, пришел мир и вернулась нормальная жизнь.

После заявления 8 декабря состоялась встреча инициативной группы избирателей, в которую вошли самые видные, известные и популярные артисты, спортсмены, журналисты и общественники страны. Они и стали субъектом выдвижения Владимира Путина на выборы.

Позже, на съезде «Единой России», партия высказала однозначную поддержку Владимиру Путину. Даже с учётом того, что президент не представляет на выборах ни одну из политических сил страны, но идёт от многонационального, единого народа России.

Что касается Бурятии, то у жителей региона множество причин поддерживать Владимира Путина. Это и его частые визиты в республику, последний из которых состоялся весной этого года. И целый ряд адресных решений, благодаря которым Бурятия развивается. Например, мастер-план развития Улан-Удэ, в который заложены такие проекты, как третий мост через Уду, реновация центра города, модернизация ТЭЦ-2, строительство университетского кампуса и девяти путепроводов, здания театрально-культурного центра «Байкал», Национального музея, перевод частного сектора на электроотопление. Ранее же по поручениям президента в регионе построены 27 новых школ и 31 детский сад, приобретены сотни новых автобусов, строится инфекционная больница, решается вопрос по возведению 21 очистного сооружения.

Путин выборы

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