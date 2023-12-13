13 декабря

12 декабря

Популярное

Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза

Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза
Власть,  Фото:пресс-служба зампреда правительства
 «Мы никого не хотим обвинять, но факт есть, поэтому вводим двойной контроль за погрузкой», - заявил он

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза, сообщили в пресс-службе зампреда.

Сегодня утром Евгений Луковников выехал на разрез, чтобы лично проверить отгрузку и обговорить спорные вопросы с руководством Тугнуйского. В последнее время есть прецеденты поставки в муниципальные образования Бурятии некачественного угля. Руководство районов жалуется на низкую температуру горения и обводнённость получаемого топлива. При этом качество угля с Тугнуйского разреза считается одним из лучших.

- Ситуация не очень приятная, кто виноват, продавец или покупатель? Выяснить причины некачественной поставки угля нам сейчас вряд ли удастся. По словам руководства Тугнуйского разреза, они тщательно следят за тем, что отгружают. Сбои могут происходить, как один из вариантов, в ходе логистики от разреза до котельных. Раньше муниципалы заключали договор, водитель приезжал, ему загружали уголь, и он вез его до места назначения. На этих этапах особого контроля не было. То есть, например, тот же водитель с погруженным углём мог заехать куда либо, перегрузить его и из тонны качественного сделать три тонны некачественного топлива. Ещё раз повторюсь, это как один из вариантов. Мы никого не хотим обвинять, но факт есть. Поэтому единственное, что мы можем сделать пока – это ввести двойной контроль за погрузкой, - прокомментировал ситуацию Евгений Луковников.


Зампред правительства Бурятии дал поручение муниципальным образованиям республики сопровождать поставку топлива до котельных. Другими словами, вместе с водителем будет ездить специалист, разбирающийся в качестве угля. Этот экспедитор должен будет сопровождать колонну машин и отвечать за погрузку, она будет идти под его наблюдением, и доставку топлива до котельных. Таким образом, можно будет обеспечить контроль за качеством угля.

Однако это тот вопрос, который касается автомобильной перевозки. Намного сложнее с железнодорожными перевозками. Так, Прибайкальский район Бурятии получил некачественный уголь, который перевозился именно железнодорожным транспортом.

Вопрос контроля за качеством угля железнодорожным транспортом будет обсуждаться при правительственной комиссии в ближайшее время.

уголь топливо правительство Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза
Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза
Власть, 13.12.2023
«Мы никого не хотим обвинять, но факт есть, поэтому вводим двойной контроль за погрузкой», - заявил он
В строительный комплекс Бурятии требуются специалисты
В строительный комплекс Бурятии требуются специалисты
Власть, 13.12.2023
В правительстве республики заявили: «Для всех желающих будет работа»
В Улан-Удэ идёт подключение 11 подстанций, оставшихся без электричества
В Улан-Удэ идёт подключение 11 подстанций, оставшихся без электричества
Власть, 13.12.2023
Напряжение уже подано на 15 подстанций из 26 отключённых
Глава Бурятии вступил в ряды «Движения первых»
Глава Бурятии вступил в ряды «Движения первых»
Власть, 12.12.2023
Завершился первый республиканский слёт этого движения детей и молодёжи  
Зампреда правительства Бурятии наградили высокой госнаградой
Зампреда правительства Бурятии наградили высокой госнаградой
Власть, 12.12.2023
Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Глава Бурятии позвонил на горячую линию от имени военного и остался недоволен её работой
Глава Бурятии позвонил на горячую линию от имени военного и остался недоволен её работой
Власть, 12.12.2023
Алексей Цыденов проверил горячую линию, позвонив на неё и представившись военнослужащим
У чиновников Тувы отменили новогодние корпоративы
У чиновников Тувы отменили новогодние корпоративы
Власть, 11.12.2023
Освободившиеся средства будут направлены на помощь военнослужащим
Глава Бурятии – об отчётах о запасах топлива: «Цифры не вызывают доверия»
Глава Бурятии – об отчётах о запасах топлива: «Цифры не вызывают доверия»
Власть, 11.12.2023
На совещании Алексей Цыденов раскритиковал главу Заиграевского района за допущение рисковой ситуации
В Бурятии подыскали временную замену отправленному в СИЗО бичурскому главе
В Бурятии подыскали временную замену отправленному в СИЗО бичурскому главе
Власть, 11.12.2023
После задержания Василия Смолина финансирование района приостановили
Зампред правительства Бурятии отчитал подрядчика за срыв сроков строительства детсада
Зампред правительства Бурятии отчитал подрядчика за срыв сроков строительства детсада
Власть, 11.12.2023
Строительство детского сада в селе Сотниково сильно затянулось
Главу Тункинского района Бурятии оштрафовали из-за свалок
Главу Тункинского района Бурятии оштрафовали из-за свалок
Власть, 11.12.2023
Верховный суд республики оставил решение районного суда в силе  
Глава Бурятии объяснил работу закона об обращении с бездомными собаками
Глава Бурятии объяснил работу закона об обращении с бездомными собаками
Власть, 09.12.2023
«Мы не готовы перекладывать на бюджет республики квазибизнес по пожизненному содержанию собак», - подчеркнул он
Глава Бурятии прокомментировал решение Путина об участии в выборах
Глава Бурятии прокомментировал решение Путина об участии в выборах
Власть, 08.12.2023
«Мы всем нашим недругам покажем сплочённость страны»
Монголия завершает модернизацию пункта пропуска «Алтанбулаг»
Монголия завершает модернизацию пункта пропуска «Алтанбулаг»
Власть, 08.12.2023
Аэропорт Улангома откроют для полётов в российские города
«Будут жалеть, что упустили»: Глава Бурятии прокомментировал строительство скандальной мегаколонии
«Будут жалеть, что упустили»: Глава Бурятии прокомментировал строительство скандальной мегаколонии
Власть, 08.12.2023
Алексей Цыденов заверил, что никаких проблем из-за неё у улан-удэнцев не будет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^