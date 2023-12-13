Зампред правительства Бурятии усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников усомнился в качестве угля с Тугнуйского угольного разреза, сообщили в пресс-службе зампреда.
Сегодня утром Евгений Луковников выехал на разрез, чтобы лично проверить отгрузку и обговорить спорные вопросы с руководством Тугнуйского. В последнее время есть прецеденты поставки в муниципальные образования Бурятии некачественного угля. Руководство районов жалуется на низкую температуру горения и обводнённость получаемого топлива. При этом качество угля с Тугнуйского разреза считается одним из лучших.
- Ситуация не очень приятная, кто виноват, продавец или покупатель? Выяснить причины некачественной поставки угля нам сейчас вряд ли удастся. По словам руководства Тугнуйского разреза, они тщательно следят за тем, что отгружают. Сбои могут происходить, как один из вариантов, в ходе логистики от разреза до котельных. Раньше муниципалы заключали договор, водитель приезжал, ему загружали уголь, и он вез его до места назначения. На этих этапах особого контроля не было. То есть, например, тот же водитель с погруженным углём мог заехать куда либо, перегрузить его и из тонны качественного сделать три тонны некачественного топлива. Ещё раз повторюсь, это как один из вариантов. Мы никого не хотим обвинять, но факт есть. Поэтому единственное, что мы можем сделать пока – это ввести двойной контроль за погрузкой, - прокомментировал ситуацию Евгений Луковников.
Зампред правительства Бурятии дал поручение муниципальным образованиям республики сопровождать поставку топлива до котельных. Другими словами, вместе с водителем будет ездить специалист, разбирающийся в качестве угля. Этот экспедитор должен будет сопровождать колонну машин и отвечать за погрузку, она будет идти под его наблюдением, и доставку топлива до котельных. Таким образом, можно будет обеспечить контроль за качеством угля.
Однако это тот вопрос, который касается автомобильной перевозки. Намного сложнее с железнодорожными перевозками. Так, Прибайкальский район Бурятии получил некачественный уголь, который перевозился именно железнодорожным транспортом.
Вопрос контроля за качеством угля железнодорожным транспортом будет обсуждаться при правительственной комиссии в ближайшее время.