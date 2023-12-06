В Забайкалье рассказали о новогоднем оформлении Читы

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В этом году украсят как традиционные места отдыха, так и новые площадки



В правительстве Забайкалья 5 декабря провели совещание о ходе подготовки к Новому году и Рождеству. Руководитель администрации Читы Инна Щеглова рассказала о праздничном оформлении краевого центра.



- Основная концепция оформления площади Ленина – триколор. Площадь визуально будет разделена на белый, синий и красный цвета. В центре новогодняя ель, детский каток со светодиодным шатром. Рядом будут каток для взрослых, большая горка в виде читинского острога, маленькая - в виде первых зимовий. Вокруг фонтана – 10 ледовых фигур. Скульптуры будут отображать летопись Забайкалья от Александра Невского, Бекетова, Муравьёва-Амурского и до наших дней, - пояснила Инна Щеглова.



Недалеко от памятника Ленину разместят арт-объект «Россия» в форме лабиринта с подсветкой в цветах российского флага.



По словам Инны Щегловой, в этом году украсят как уже традиционные места отдыха, так и новые площадки: парки «Коллективный труд», Шахматный, «Солнечный», «Гагаринский», площади Труда, Декабристов, Революции, Театральную, кольцевые развязки, мосты, опоры освещения. Новогоднее оформление появится во всех районах краевого центра.



Так, на площади Декабристов помимо уже привычной иллюминации появится праздничная ель, аллея звёзд, артобъекты по мотивам сказок Пушкина, дворец. На площади Труда появятся ледовая горка и бесплатный каток. Впервые в парке у администрации Ингодинского района установят артобъекты, которые дополнит новогодняя ёлка и гирлянды.



- Глава Забайкалья Александр Осипов попросил привлечь к оформлению всех жителей города, провести конкурсы и наградить победителей на главной площади города, - сообщает пресс-служба правительства края.





