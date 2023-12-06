06 декабря

05 декабря

Популярное

В Забайкалье рассказали о новогоднем оформлении Читы

В Забайкалье рассказали о новогоднем оформлении Читы
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
В этом году украсят как традиционные места отдыха, так и новые площадки

В правительстве Забайкалья 5 декабря провели совещание о ходе подготовки к Новому году и Рождеству. Руководитель администрации Читы Инна Щеглова рассказала о праздничном оформлении краевого центра.

- Основная концепция оформления площади Ленина – триколор. Площадь визуально будет разделена на белый, синий и красный цвета. В центре новогодняя ель, детский каток со светодиодным шатром. Рядом будут каток для взрослых, большая горка в виде читинского острога, маленькая - в виде первых зимовий. Вокруг фонтана – 10 ледовых фигур. Скульптуры будут отображать летопись Забайкалья от Александра Невского, Бекетова, Муравьёва-Амурского и до наших дней, - пояснила Инна Щеглова.

Недалеко от памятника Ленину разместят арт-объект «Россия» в форме лабиринта с подсветкой в цветах российского флага.

По словам Инны Щегловой, в этом году украсят как уже традиционные места отдыха, так и новые площадки: парки «Коллективный труд», Шахматный, «Солнечный», «Гагаринский», площади Труда, Декабристов, Революции, Театральную, кольцевые развязки, мосты, опоры освещения. Новогоднее оформление появится во всех районах краевого центра.

Так, на площади Декабристов помимо уже привычной иллюминации появится праздничная ель, аллея звёзд, артобъекты по мотивам сказок Пушкина, дворец. На площади Труда появятся ледовая горка и бесплатный каток. Впервые в парке у администрации Ингодинского района установят артобъекты, которые дополнит новогодняя ёлка и гирлянды.

- Глава Забайкалья Александр Осипов попросил привлечь к оформлению всех жителей города, провести конкурсы и наградить победителей на главной площади города, - сообщает пресс-служба правительства края.


Чита Новый год Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали о планах по благоустройству территорий
В Бурятии рассказали о планах по благоустройству территорий
Власть, 06.12.2023
Стали известны планы на следующий год
В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе
В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе
Власть, 06.12.2023
С начала октября этого года в столице Бурятии произошло 33 возгорания в домах и квартирах
Глава Бурятии положительно отреагировал на законопроект о запрете «наливаек»
Глава Бурятии положительно отреагировал на законопроект о запрете «наливаек»
Власть, 06.12.2023
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, развяжет руки местным властям
Путин исполнит желание девочки побывать на Байкале
Путин исполнит желание девочки побывать на Байкале
Власть, 06.12.2023
Мечта исполнится в рамках акции «Ёлка желаний»
В Бурятии определили лучшего главу сельских поселений
В Бурятии определили лучшего главу сельских поселений
Власть, 05.12.2023
Им стал представитель Бичурского района
91 спортивный объект построен в Бурятии за последние пять лет
91 спортивный объект построен в Бурятии за последние пять лет
Власть, 05.12.2023
85 из них возведены в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным
В Бурятии суд пересмотрел приговор бывшему замминистра здравоохранения
В Бурятии суд пересмотрел приговор бывшему замминистра здравоохранения
Власть, 05.12.2023
Апелляцию подавали и Наталья Бухольцева, и сторона обвинения
Улаан-Yдэ хотодо 600-хи военно-транспортно авиациин полк шэнээр байгуулагдаба
Улаан-Yдэ хотодо 600-хи военно-транспортно авиациин полк шэнээр байгуулагдаба
Власть, 05.12.2023
1998 ондо угы хэгдэhэн полк Буряад Орондо дахяад шэнээр байгуулагдаба гэжэ Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов оорын телеграмм-каналда мэдээсэбэ
Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов сэрэгэй тусхайта операциин газараар ябаhан тухай хоорэбэ
Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов сэрэгэй тусхайта операциин газараар ябаhан тухай хоорэбэ
Власть, 04.12.2023
Хэдэн удэрэй туршада Донбасста, 36-хи армиин тогтоhон  газарта аша дунтэй уулзалгануудые унгэргоо
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
Власть, 04.12.2023
Торжественное мероприятие провели на прошлой неделе
Вопросы совершенствования нормотворчества обсудили в Бурятии
Вопросы совершенствования нормотворчества обсудили в Бурятии
Власть, 04.12.2023
Совещание состоялось в правительстве республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^