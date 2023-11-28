28 ноября

27 ноября

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И.о мэра Улан-Удэ устроил разнос военным коммунальщикам на станции Дивизионная

И.о мэра Улан-Удэ устроил разнос военным коммунальщикам на станции Дивизионная
Власть,  Фото:скриншот с видео

27 ноября в микрорайоне исчезло отопление

Исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев 28 ноября проконтролировал ход ремонта котельной № 839 на станции Дивизионная.

Накануне вечером из-за замены задвижек на котле № 3 были снижены параметры подачи тепла жителям микрорайона. На котельной по очереди вышло из строя два котла: на одном произошла утечка, а новый котел, который должны были запустить в минувшую пятницу, ещё не смонтирован.

- Вы чего раньше-то молчали, а? Вы чего посёлок заморозили, а? Сорок градусов а подаче! У вас совесть есть? – отчитал Сергей Гашев коммунальщиков по время утреннего посещения котельной. – Пять дней просто так котёл простоял! Вчера тридцать градусов на подаче! Вы чего творите. А? Всё лето вас проуговаривали! Почему ничего не делаете?

- Да, делаем Сергей Анатольевич… - робко отреагировали работники.

Котельная находится на балансе филиала федерального учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны РФ по Восточному военному округу.

- Вчера котельная осталась на двух котлах, температура упала до 30 градусов на подаче, - объяснил, немного остыв, Сергей Гашев. - Был организован штаб, ночное дежурство. Благодаря оперативным мерам вечером четыре котла были запущены в работу. Температуру удалось поднять до 54 градусов. По домам температура нормализовалась, но в 5 утра вышел из строя котел № 3. Обнаружили утечку из котла.

По словам и.о. мэра, основная проблема - сейчас нет организации, которая может оперативно установить новый котёл.

- Сейчас с помощью военной прокуратуры будем организовывать селекторное совещание с руководством ЖКС № 10, которое находится в Хабаровске, чтобы они дали разрешение на найм подрядной организации для установки котла, - отметил Гашев. - Если в работе будут четыре котла, то теплоснабжение на станции Дивизионная будет контролируемым. Тем не менее наступают холода. Надо дополнительно приобретать резервное оборудование, которое должно находиться в запасе. Сегодня все эти вопросы будем проговаривать.

Оперативный штаб будет ежечасно докладывать и.о. мэра Улан-Удэ - председателю комитета городского хозяйства Сергею Гашеву о ходе работ.

ЖКХ зима отопление Дивизионная

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