Забайкалье наградило замкомандующего войсками ВВО

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 24 ноября



Заместитель командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Носулев награждён медалью «За заслуги перед Забайкальским краем». Соответствующее предложение 23 ноября поддержали депутаты законодательного собрания Забайкальского края.



- Михаил Яковлевич Носулев лично принимал участие в проведении пяти парадов в Чите, посвящённых Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых ежегодно участвуют более двух тысяч военнослужащих и около 60 единиц техники. В 2014-2015 годах координировал действия по обеспечению безопасности гражданского населения в связи с пожаром на складах ракетно-артиллерийского вооружения в селе Большая Тура. Тогда из опасной зоны было эвакуировано более 107 гражданских жителей, - заявил первый заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров.



Он также отметил, что генерал-лейтенант Михаил Носулев оказывал помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории края, вызванных природными пожарами и наводнениями, организовывал выделение личного состава и военной специальной техники для спасения людей и имущества. Подчёркивается и вклад военачальника в патриотическое воспитание детей и молодёжи.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, медалью «За заслуги перед Забайкальским краем» награждаются за заслуги в профессиональной, общественной или благотворительной деятельности, способствующей социально-экономическому и культурному развитию края, высокие достижения в труде, высокий профессионализм и другие заслуги лица, получившие широкую общественную известность и признательность. Медалью «За заслуги перед Забайкальским краем» ежегодно награждаются не более 50 граждан.



Торжественная церемония вручения состоялась 24 ноября в правительстве Забайкальского края. За заслуги в профессиональной, общественной деятельности, способствующей социально-экономическому и культурному развитию края, высокие достижения в труде, высокий профессионализм медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» глава региона Александр Осипов вручил временно исполняющему обязанности командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенанту Михаилу Носулеву.



- Я связан со всеми событиями, которые происходили в регионе. Парадные организации, чемпионаты по танковому биатлону – всего и не перечесть. Неоднократные чемпионы по танковому биатлону, кстати, это все мои ученики, - сказал Михаил Носулев.