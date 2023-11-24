24 ноября

23 ноября

Популярное

Забайкалье наградило замкомандующего войсками ВВО

Забайкалье наградило замкомандующего войсками ВВО
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 24 ноября

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Носулев награждён медалью «За заслуги перед Забайкальским краем». Соответствующее предложение 23 ноября поддержали депутаты законодательного собрания Забайкальского края.

- Михаил Яковлевич Носулев лично принимал участие в проведении пяти парадов в Чите, посвящённых Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых ежегодно участвуют более двух тысяч военнослужащих и около 60 единиц техники. В 2014-2015 годах координировал действия по обеспечению безопасности гражданского населения в связи с пожаром на складах ракетно-артиллерийского вооружения в селе Большая Тура. Тогда из опасной зоны было эвакуировано более 107 гражданских жителей, - заявил первый заместитель председателя правительства Забайкальского края – руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров.

Он также отметил, что генерал-лейтенант Михаил Носулев оказывал помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории края, вызванных природными пожарами и наводнениями, организовывал выделение личного состава и военной специальной техники для спасения людей и имущества. Подчёркивается и вклад военачальника в патриотическое воспитание детей и молодёжи.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, медалью «За заслуги перед Забайкальским краем» награждаются за заслуги в профессиональной, общественной или благотворительной деятельности, способствующей социально-экономическому и культурному развитию края, высокие достижения в труде, высокий профессионализм и другие заслуги лица, получившие широкую общественную известность и признательность. Медалью «За заслуги перед Забайкальским краем» ежегодно награждаются не более 50 граждан.

Торжественная церемония вручения состоялась 24 ноября в правительстве Забайкальского края. За заслуги в профессиональной, общественной деятельности, способствующей социально-экономическому и культурному развитию края, высокие достижения в труде, высокий профессионализм медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» глава региона Александр Осипов вручил временно исполняющему обязанности командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенанту Михаилу Носулеву.

- Я связан со всеми событиями, которые происходили в регионе. Парадные организации, чемпионаты по танковому биатлону – всего и не перечесть. Неоднократные чемпионы по танковому биатлону, кстати, это все мои ученики, - сказал Михаил Носулев.
Забайкальский край награждение ВВО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалье наградило замкомандующего войсками ВВО
Забайкалье наградило замкомандующего войсками ВВО
Власть, 24.11.2023
Торжественная церемония вручения состоялась сегодня, 24 ноября
В Бурятии назначен новый замминистра
В Бурятии назначен новый замминистра
Власть, 24.11.2023
Он возглавил комитет учёта и управления государственным имуществом
В Telegram «плодятся» фейковые бурятские министры
В Telegram «плодятся» фейковые бурятские министры
Власть, 24.11.2023
На этот раз появился фальшивый глава минтуризма республики
Рабочая группа по СВО предложила Путину уравнять льготы бойцов
Рабочая группа по СВО предложила Путину уравнять льготы бойцов
Власть, 24.11.2023
Президенту представили новые предложения по поддержке бойцов и их семей
Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей
Забайкалью увеличат дотации на 4,1 миллиарда рублей
Власть, 23.11.2023
Такую федеральную поддержку регион получит впервые
Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО
Жительница Бурятии открыла ателье по соцконтракту и помогает СВО
Власть, 23.11.2023
Организация самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности остаётся в Бурятии самым востребованным направлением соцконтракта в рамках нацпроекта «Демография»
Бурятия представила Книгу достижений республики
Бурятия представила Книгу достижений республики
Власть, 23.11.2023
Она демонстрируется на международной выставке-форуме «Россия»
Горсовет Улан-Удэ принял участие в «Разговорах о важном для взрослых»
Горсовет Улан-Удэ принял участие в «Разговорах о важном для взрослых»
Власть, 22.11.2023
Делегация Бурятии работала на семинаре в Москве
Главу села в Забайкалье уволили за кумовство
Главу села в Забайкалье уволили за кумовство
Власть, 22.11.2023
Она устроила на работу внука-студента и врала, что он работает

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^