В Бурятии назначен новый замминистра

Он возглавил комитет учёта и управления государственным имуществом



20 ноября в Бурятии постановлением правительства республики на должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона – председателя комитета учёта и управления государственным имуществом назначен Василий Елаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РБ.



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