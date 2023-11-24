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В Бурятии назначен новый замминистра

В Бурятии назначен новый замминистра
Власть,  Фото:пресс-служба минимущества РБ
Он возглавил комитет учёта и управления государственным имуществом

20 ноября в Бурятии постановлением правительства республики на должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона – председателя комитета учёта и управления государственным имуществом назначен Василий Елаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РБ.
Бурятия назначение

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