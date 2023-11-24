Он возглавил комитет учёта и управления государственным имуществом
20 ноября в Бурятии постановлением правительства республики на должность заместителя министра имущественных и земельных отношений региона – председателя комитета учёта и управления государственным имуществом назначен Василий Елаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РБ.
В Бурятии назначен новый замминистра
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он возглавил комитет учёта и управления государственным имуществом
Объявлен приём документов
На этот раз появился фальшивый глава минтуризма республики
Он позволяет поддерживать приюты
И пригласили всех в музей
Президенту представили новые предложения по поддержке бойцов и их семей
Пока только для круизов
Такую федеральную поддержку регион получит впервые
Организация самозанятости и индивидуальной предпринимательской деятельности остаётся в Бурятии самым востребованным направлением соцконтракта в рамках нацпроекта «Демография»
Она демонстрируется на международной выставке-форуме «Россия»
Как и страна в целом
Делегация Бурятии работала на семинаре в Москве
Она устроила на работу внука-студента и врала, что он работает
Встреча прошла в Бурятии
«У нас такая дальневосточная традиция»