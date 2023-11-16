Он обвиняется во взяточничестве
Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление районного суда о заключении под стражу мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского.
- Суд, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, оставил меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2024 года без изменения, - сообщили в пресс-службе областного суда.
Сергей Чонский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Задержали его в начале ноября.
По данным следствия, в 2023 году мэр получал от предпринимателей взятки за преимущество на аукционах по поставкам дизельного топлива и последующее заключение с ними контрактов. Общая сумма взяток, полученная мэром района, по данным следователей, составила 4,7 млн рублей.
Суд в Иркутске оставил под стражей мэра Катангского района
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