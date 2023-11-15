Джидинский район Бурятии получил паспорт готовности к зиме после вмешательства прокуратуры

Глава района получил предостережение



Паспорт готовности к отопительному периоду Джидинский район Бурятии получил только после вмешательства прокуратуры.



- В ходе обследования объектов теплоснабжения Забайкальским управлением Ростехнадзора были выявлены упущения. Их наличие препятствовало успешной подготовке коммунальной инфраструктуры, установлению температурного минимума, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района объявил главе Джидинского района предостережение. После этого были организованы оперативные меры по устранению замечаний: персонал прошёл очередную проверку знаний по теплобезопасности, на котельных закрепили защитные сетки, отремонтировали кровлю здания котельной в селе Нижний Бургалтай. В результате Джидинский район своевременно получил паспорт готовности к отопительному периоду.

