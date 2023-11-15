15 ноября

14 ноября

Популярное

Джидинский район Бурятии получил паспорт готовности к зиме после вмешательства прокуратуры

Джидинский район Бурятии получил паспорт готовности к зиме после вмешательства прокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава района получил предостережение

Паспорт готовности к отопительному периоду Джидинский район Бурятии получил только после вмешательства прокуратуры.

- В ходе обследования объектов теплоснабжения Забайкальским управлением Ростехнадзора были выявлены упущения. Их наличие препятствовало успешной подготовке коммунальной инфраструктуры, установлению температурного минимума, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор района объявил главе Джидинского района предостережение. После этого были организованы оперативные меры по устранению замечаний: персонал прошёл очередную проверку знаний по теплобезопасности, на котельных закрепили защитные сетки, отремонтировали кровлю здания котельной в селе Нижний Бургалтай. В результате Джидинский район своевременно получил паспорт готовности к отопительному периоду.
отопительный сезон прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Общество, 15.11.2023
Из 6 с лишним тысяч человек там проголосовали всего 172
Иркутская область перейдёт на новую систему управления госпрограммами
Иркутская область перейдёт на новую систему управления госпрограммами
Власть, 14.11.2023
Переход на новый формат состоится с 1 января 2024 года
«Прошу не реагировать»: В Бурятии множатся фейковые министры
«Прошу не реагировать»: В Бурятии множатся фейковые министры
Власть, 14.11.2023
Неизвестные создали в Telegram клон Татьяны Быковой
Глава Бурятии рассказал о подвиге военного
Глава Бурятии рассказал о подвиге военного
Власть, 14.11.2023
Старший лейтенант Золто Арсаланов представлен министром обороны к госнаграде
Неизвестные создали фейк ещё одного бурятского министра
Неизвестные создали фейк ещё одного бурятского министра
Власть, 14.11.2023
Настоящая Евгения Лудупова предостерегла жителей республики от общения с «поддельной»
В Забайкалье назначили министра строительства края
В Забайкалье назначили министра строительства края
Власть, 13.11.2023
Им стал уроженец Ленинградской области
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства
В Забайкалье назначен и.о. зампреда правительства
Власть, 13.11.2023
Его освободили от должности министра строительства
В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»
В Бурятии стартовал пятый модуль программы «Муравьев - Амурский 2030»
Власть, 13.11.2023
В подготовке управленческих кадров участвует глава республики
В филиал госфонда за 5 месяцев обратились 4,7 тыс. жителей Бурятии
В филиал госфонда за 5 месяцев обратились 4,7 тыс. жителей Бурятии
Власть, 13.11.2023
Сотрудники филиала получили 6,8 тыс. запросов от жителей республики, из которых более 5,3 тыс. решены
На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выбрали новых
На севере Бурятии вместо самораспустившихся депутатов выбрали новых
Власть, 13.11.2023
Явка на выборах в Северобайкальске немного превысила 19%
На севере Бурятии вместо самораспустившегося совета депутатов выбирают новый
На севере Бурятии вместо самораспустившегося совета депутатов выбирают новый
Общество, 12.11.2023
Их определят сами местные жители в ходе голосования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^