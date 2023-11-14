Районных чиновников через суд заставили отремонтировать мост-развалюху

Его должны привести в порядок к новому году
Администрацию Закаменского района Бурятии обязали сделать капитальный ремонт моста через реку Булгастуй на 31-ом километре дороги «Дутулур – Утата – Далахай». Как выяснилось, на переправе обрушился деревянный настил, а на её промежуточных опорах был крен.
Всё это создавало прямую угрозу жизни и здоровью автомобилистов и пешеходов. Районная прокуратура обратилась в суд с требованием привести сооружение в порядок. Его удовлетворили. Решение ещё не вступило в законную силу.
Мост, ведущий из села Шара-Азарга в сторону улуса Енгорбой, обвалился
в конце августа. Там закрыли движение транспорта и объявили режим ЧС. На место направили технику для строительства объездной дороги, рассказали ранее в группе «Закамна-инфо.24/7». Причину обрушения деревянной переправы не уточнили.
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