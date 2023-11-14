Районных чиновников через суд заставили отремонтировать мост-развалюху



Администрацию Закаменского района Бурятии обязали сделать капитальный ремонт моста через реку Булгастуй на 31-ом километре дороги «Дутулур – Утата – Далахай». Как выяснилось, на переправе обрушился деревянный настил, а на её промежуточных опорах был крен.



Всё это создавало прямую угрозу жизни и здоровью автомобилистов и пешеходов. Районная прокуратура обратилась в суд с требованием привести сооружение в порядок. Его удовлетворили. Решение ещё не вступило в законную силу.



