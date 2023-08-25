В селе Бурятии из-за обвалившегося моста ввели режим ЧС

Теперь там придётся делать объездную дорогу
В селе Шара-Азарга в Закаменском районе Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации. Вечером 24 августа стало известно, что в населённом пункте обвалился мост, ведущий через реку Булгастуй в сторону улуса Енгорбой.
Там закрыли движение транспорта. На место направили технику для строительства объездной дороги, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7». Причину обрушения деревянной переправы не уточнили.
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