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В селе Бурятии из-за обвалившегося моста ввели режим ЧС

В селе Бурятии из-за обвалившегося моста ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:«Закамна-инфо.24/7»
Теперь там придётся делать объездную дорогу

В селе Шара-Азарга в Закаменском районе Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации. Вечером 24 августа стало известно, что в населённом пункте обвалился мост, ведущий через реку Булгастуй в сторону улуса Енгорбой.


Там закрыли движение транспорта. На место направили технику для строительства объездной дороги, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7». Причину обрушения деревянной переправы не уточнили.
режим ЧС мост

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