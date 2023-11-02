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Школьника из Иркутской области наградили в Совете Федерации

Школьника из Иркутской области наградили в Совете Федерации
Власть, 
Он получил медаль «За проявленное мужество»

В преддверии Дня народного единства в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась X торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Наград удостоены 20 детей-героев со всей страны, в том числе из новых российских регионов.

Один из участников награждения, получивших медаль «За проявленное мужество», – ученик 9-го класса Булюшкинской школы Тулунского района Назар М. Летом 2023 года юный герой спас тонувшего мальчика. Во время рыбалки с семьёй на озере Новое в деревне Булюшкина Назар услышал крики. На помощь звал 10-летний мальчик, который решил окунуться и провалился в омут. Назар наощупь нашёл тонувшего, вытолкнул его на поверхность и вытащил на берег, тем самым спас ему жизнь.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в регионе девять ребят представлены к награде «За проявленное мужество». Восемь из них будут награждены в правительстве области 12 декабря в честь Дня конституции Российской Федерации.

Проект «Дети-герои» – это выражение признательности и благодарности общества детям и подросткам, проявившим героизм. За десять лет награды получили более 1,5 тыс. детей и подростков.

Иркутская область награждение дети

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