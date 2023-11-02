С жалобой местный житель дошёл до прокурора республики
По представлению прокуратуры администрация села Бичура установила уличное освещение.
Ранее житель Бичуры пожаловался на отсутствие освещения в одном из переулков на личном приёме прокурора Бурятии Михаила Филичева. Проверка подтвердила жалобу сельчанина.
- Установлено, что в нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Бичурское» не организовала освещение в переулке Пионерский села Бичура. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внес представление главе села. После этого там установили электроопоры, к которым подведено электроснабжение, и освещение было подключено.
В Бурятии прокуратура понудила сельские власти осветить переулок
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