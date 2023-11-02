В Бурятии прокуратура понудила сельские власти осветить переулок

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

С жалобой местный житель дошёл до прокурора республики



По представлению прокуратуры администрация села Бичура установила уличное освещение.



Ранее житель Бичуры пожаловался на отсутствие освещения в одном из переулков на личном приёме прокурора Бурятии Михаила Филичева. Проверка подтвердила жалобу сельчанина.



- Установлено, что в нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Бичурское» не организовала освещение в переулке Пионерский села Бичура. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района внес представление главе села. После этого там установили электроопоры, к которым подведено электроснабжение, и освещение было подключено.



