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В Бурятии прокуратура понудила сельские власти осветить переулок

В Бурятии прокуратура понудила сельские власти осветить переулок
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
С жалобой местный житель дошёл до прокурора республики

По представлению прокуратуры администрация села Бичура установила уличное освещение.

Ранее житель Бичуры пожаловался на отсутствие освещения в одном из переулков на личном приёме прокурора Бурятии Михаила Филичева. Проверка подтвердила жалобу сельчанина.

- Установлено, что в нарушение федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения «Бичурское» не организовала освещение в переулке Пионерский села Бичура. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокурор района внес представление главе села. После этого там установили электроопоры, к которым подведено электроснабжение, и освещение было подключено.

уличное освещение прокуратура

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