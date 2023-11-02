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В России готовятся к празднованию Дня народного единства

В России готовятся к празднованию Дня народного единства
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
По всей стране пройдут разнообразные патриотические мероприятия

Активисты из партии «Единая Россия» ко Дню народного единства организуют разнообразные патриотические мероприятия, включая флешмобы, фестивали, автопробеги и благотворительные акции.

В штабах общественной поддержки «Единой России», которые действуют в 28 регионах, стартовала акция под названием «Россия – единая семья» (0+). В рамках этой инициативы активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из разных регионов. Все подарки изготавливаются на местном уровне и отражают национальную и региональную идентичность, пишет rostovgazeta.ru.

На площадках штабов также будут проводиться мастер-классы по приготовлению национальных блюд, состоятся кинопросмотры, этнопоказы, а также запланированы фестиваль культуры народов России и фотовыставки, демонстрирующие достижения регионов и страны за последние годы.

В Московской области активисты и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь, которые затем передадут в военный госпиталь в Богородском для бойцов СВО, находящихся на реабилитации, а в Луховицах угощения для детей отвезут в центры социальной помощи.

В Иванове состоится второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвящённый памяти участников СВО (6+). Более 300 юных спортсменов из 11 регионов поучаствуют в соревнованиях по карате. Аналогичные спортивные мероприятия, фестивали ГТО и массовые зарядки также организованы во многих регионах (ДНР, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Тамбовская и Липецкая области).

В Анапе пройдут молодёжный фестиваль «Дружба народов» (6+) с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО под названием «Одна страна – одна команда» (0+). Из Краснодарского края активисты «Единой России» отправят почти 200 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и посетят бойцов, проходящих лечение в Новороссийском военном госпитале.

Волонтёры из Тульской области, представляющие «Единую Россию», посетят Левобережный район Мариуполя, над которым регион взял шефство. Они доставят мольберты и краски в школу искусств №3 Мариуполя и подарят сладости и детские книги детскому саду, который был восстановлен строителями из Тулы.

В Нижегородской, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях, а также в ДНР пройдут патриотические флешмобы. В Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке будут организованы автопробеги, информирует сайт er.ru.

- В Бурятии будут проводиться праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Видеоролик «Мы разные, но мы вместе» (0+) будет прекрасным доказательством того, что разные нации могут жить вместе в гармонии. Я уверен, что разнообразие наций и языков только укрепляет наше единство. Автопробеги, раздача ленточек и флешмобы только усилят чувство единства и любви к нашей Родине. Быть вместе и праздновать это важное событие – замечательный способ объединения всех народов России, - отметил руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.
Единая Россия 2023

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