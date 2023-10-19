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Назначен прокурор Джидинского района Бурятии

Назначен прокурор Джидинского района Бурятии
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Он выпускник БГУ

На должность прокурора Джидинского района Бурятии назначен Стас Очиров. Соответствующий приказ Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал 17 октября.

Стас Очиров в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с октября 2011 года. Занимал должности помощника Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

С ноября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Баунтовского района.
прокуратура назначение

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