Он выпускник БГУ
На должность прокурора Джидинского района Бурятии назначен Стас Очиров. Соответствующий приказ Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал 17 октября.
Стас Очиров в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с октября 2011 года. Занимал должности помощника Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.
С ноября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Баунтовского района.
Назначен прокурор Джидинского района Бурятии
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