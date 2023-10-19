Назначен прокурор Джидинского района Бурятии

Власть, Фото: прокуратура Бурятии

Он выпускник БГУ



На должность прокурора Джидинского района Бурятии назначен Стас Очиров. Соответствующий приказ Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал 17 октября.



Стас Очиров в 2011 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с октября 2011 года. Занимал должности помощника Северобайкальского межрайонного прокурора, помощника, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.



С ноября 2019 года состоял в должности заместителя прокурора Баунтовского района.

