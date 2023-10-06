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В Бурятии выявили 29 коррупционных преступлений

В Бурятии выявили 29 коррупционных преступлений
Власть,  Фото:прокуратура РБ
Данные озвучили на заседании в прокуратуре

В прокуратуре под председательством прокурора Бурятии Михаила Филичева состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. На заседании обсудили вопросы практики выявления, пресечения и расследования преступлений коррупционной направленности в сфере лесопользования, безопасного обращения твёрдых бытовых отходов и их утилизации.

Как отмечено в ходе заседания в текущем году совместными усилиями органов правоохраны выявлено 29 преступлений коррупционной направленности в указанных сферах.

В Баргузинском районе пресечена деятельность преступной группы, совершившей 24 незаконные рубки лесных насаждений под видом заготовки древесины для собственных нужд граждан. Лесному фонду причинён ущерб в размере более 61 млн рублей.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии республики, превысившего свои должностные полномочия при освоении бюджетных средств в рамках государственного контракта по рекультивации свалки в посёлке Усть-Баргузин.

Вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя муниципального предприятия, который в ходе исполнения в Прибайкальском районе контракта по вывозу бытовых отходов похитил из бюджета почти 12 млн рублей. Виновный приговорён к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На совещании обращено внимание на актуальность проблемы компенсации причинённого преступлениями ущерба, необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования анализируемых сфер деятельности.

- По итогам совещания выработан комплекс дополнительных мер, направленных на декриминализацию лесной отрасли и сферы обращения твёрдых бытовых отходов, принятие мер к устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Ход его исполнения поставлен прокуратурой республики на контроль.

прокуратура статистика коррупция

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