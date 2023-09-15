15 сентября

14 сентября

Популярное

Стало известно, кто из бурятских коммунистов попал в Народный Хурал

Стало известно, кто из бурятских коммунистов попал в Народный Хурал
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Им достанется семь депутатских кресел

Недавно в Бурятии обновился Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников. Выборы состоялись в единый день голосования – 10 сентября.

В начале недели стали известны имена тех, кто одержал победу на одномандатных округах. А вскоре в избиркоме республики подвели и итоги по партийным спискам. Больше всего голосов – 60,84% – у «Единой России». Так что представители правящей партии получат сразу 22 депутатских кресла. «Новым людям» (8,29%) достанется три, ЛДПР (6,16%) – два. «Справедливая Россия» не смогла преодолеть 5%-ный порог (у неё 4,71%), потому эсеров в Хурале нового, седьмого созыва не будет.

КПРФ поддержали 17,08% избирателей. Коммунистам-списочникам отдадут 6 мандатов. Ещё одно место в Хурал получит Сергей Мезенин, выдвигавшийся от «красных» на 28 одномандатном округе (часть Прибайкальского района). Итого у коммунистов – семь кресел в республиканском парламенте нового, седьмого созыва.

Имена тех, кто их займёт, стали известны на пресс-конференции 15 сентября. Их назвал председатель БРО КПРФ Вячеслав Мархаев. Помимо Мезенина, это Виктор Малышенко, являвшийся в предыдущем созыве главой комитета по госустройству и местному самоуправлению, Баир Цыренов, который последние пять лет был замруководителя фракции КПРФ в Хурале, а также Александр Флусов, Эржена Чимитцыренова, Тумэн Дондоков и Тимур Нимаев.

Всего в Бурятии в этот раз было 268 избирательных кампаний, включая выборы глав районов и сельских и городских поселений, депутатов СП, райсоветов и Народного Хурала. По словам Вячеслава Мархаева, в районные советы прошли 13 коммунистов, а ещё 74 одержали победу на выборах на поселенческом уровне.

В ходе голосования на 28 округе Сергей Мезенин вырвался вперёд, опередив ближайшего соперника на 249 голосов. На 22 одномандатных округах – а КПРФ выдвинула своих кандидатов на 32-х – они стали вторыми, на восьми – третьими. Коммунист Сергей Фалилеев, боровшийся на хуральское кресло на 11-ом округе, оказался четвёртым.

- Среди 20 регионов, где выбирали депутатов заксобраний, БРО КПРФ показало третий результат. На первом месте – Хакасия, на втором – Ненецкий автономный округ, – отметил лидер бурятских коммунистов.
КПРФ Народный Хурал голосование выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокуратуре Бурятии исполнилось 100 лет
Прокуратуре Бурятии исполнилось 100 лет
Власть, 15.09.2023
Коллег поздравил и.о. прокурора республики
Заместитель Генпрокурора России помог восстановить права жителей Бурятии
Заместитель Генпрокурора России помог восстановить права жителей Бурятии
Власть, 14.09.2023
Об этих случаях рассказали в управлении Генпрокуратуры по ДФО
В Бурятии распределили партийные мандаты в Народном Хурале
В Бурятии распределили партийные мандаты в Народном Хурале
Власть, 14.09.2023
Большинство из них получат «единороссы»
Бурятия присоединилась к меморандуму о развитии туризма в зоне БАМа
Бурятия присоединилась к меморандуму о развитии туризма в зоне БАМа
Власть, 13.09.2023
Документ подписали правительства 4 регионов ДФО
Глава Бурятии представил ключевые направления развития, обозначенные президентом на Дальнем Востоке
Глава Бурятии представил ключевые направления развития, обозначенные президентом на Дальнем Востоке
Власть, 13.09.2023
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума
Сразу семь депутатов горсовета Улан-Удэ прошли в Народный Хурал
Сразу семь депутатов горсовета Улан-Удэ прошли в Народный Хурал
Власть, 13.09.2023
В ближайшее время они сложат свои прежние полномочия
Вопросы расширения логистики между Россией и Монголией обсудили на полях ВЭФ-2023
Вопросы расширения логистики между Россией и Монголией обсудили на полях ВЭФ-2023
Власть, 13.09.2023
12 сентября прошёл бизнес-диалог «Россия-Монголия», где также обсудили вопросы транспортно-логистического сектора двух стран
Бухгалтера назначили замминистра образования Бурятии
Бухгалтера назначили замминистра образования Бурятии
Власть, 12.09.2023
Ранее он трудился в централизованной бухгалтерии министерства
Главный санврач Бурятии привился от гриппа
Главный санврач Бурятии привился от гриппа
Власть, 12.09.2023
Привился весь коллектив управления Роспотребнадзора
Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Кузбассом
Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Кузбассом
Власть, 11.09.2023
Документ будет действовать в течение пяти лет
В Забайкальске хотят создать туристический парк
В Забайкальске хотят создать туристический парк
Власть, 11.09.2023
Для посетителей из Китая могут ввести безвизовый режим
В Бурятии стали известны победители выборов в Хурал по одномандатным округам
В Бурятии стали известны победители выборов в Хурал по одномандатным округам
Власть, 11.09.2023
Большинство мандатов там досталось «единороссам»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^