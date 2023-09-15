Стало известно, кто из бурятских коммунистов попал в Народный Хурал

Им достанется семь депутатских кресел
Недавно в Бурятии обновился Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников. Выборы состоялись в единый день голосования – 10 сентября.
В начале недели стали известны имена тех, кто одержал победу на одномандатных округах. А вскоре в избиркоме республики подвели и итоги по партийным спискам. Больше всего голосов – 60,84% – у «Единой России». Так что представители правящей партии получат сразу 22 депутатских кресла. «Новым людям» (8,29%) достанется три, ЛДПР (6,16%) – два. «Справедливая Россия» не смогла преодолеть 5%-ный порог (у неё 4,71%), потому эсеров в Хурале нового, седьмого созыва не будет.
КПРФ поддержали 17,08% избирателей. Коммунистам-списочникам отдадут 6 мандатов. Ещё одно место в Хурал получит Сергей Мезенин, выдвигавшийся от «красных» на 28 одномандатном округе (часть Прибайкальского района). Итого у коммунистов – семь кресел в республиканском парламенте нового, седьмого созыва.
Имена тех, кто их займёт, стали известны на пресс-конференции 15 сентября. Их назвал председатель БРО КПРФ Вячеслав Мархаев. Помимо Мезенина, это Виктор Малышенко, являвшийся в предыдущем созыве главой комитета по госустройству и местному самоуправлению, Баир Цыренов, который последние пять лет был замруководителя фракции КПРФ в Хурале, а также Александр Флусов, Эржена Чимитцыренова, Тумэн Дондоков и Тимур Нимаев.
Всего в Бурятии в этот раз было 268 избирательных кампаний, включая выборы глав районов и сельских и городских поселений, депутатов СП, райсоветов и Народного Хурала. По словам Вячеслава Мархаева, в районные советы прошли 13 коммунистов, а ещё 74 одержали победу на выборах на поселенческом уровне.
В ходе голосования на 28 округе Сергей Мезенин вырвался вперёд, опередив ближайшего соперника на 249 голосов. На 22 одномандатных округах – а КПРФ выдвинула своих кандидатов на 32-х – они стали вторыми, на восьми – третьими. Коммунист Сергей Фалилеев, боровшийся на хуральское кресло на 11-ом округе, оказался четвёртым.
- Среди 20 регионов, где выбирали депутатов заксобраний, БРО КПРФ показало третий результат. На первом месте – Хакасия, на втором – Ненецкий автономный округ, – отметил лидер бурятских коммунистов.
Стало известно, кто из бурятских коммунистов попал в Народный Хурал
Власть, Фото:
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