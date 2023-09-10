Чимит Бальжинимаев пришёл на избирательный участок в национальном костюме
Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев проголосовал на выборах нового созыва парламента Бурятии.
По традиции он пришёл на выборы в национальном костюме. А бюллетень для голосования взял тот, что на бурятском языке.
- Сегодня очень важный для нашей республики день. Призываю прийти на свои избирательные участки и проголосовать. Здорово, что у наших жителей есть возможность выбрать бланк на бурятском языке, что я и сделал, - поделился Чимит Бальжинимаев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по данным на 10 часов утра, явка на выборах составила 6%.
Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента, состоящий из 66 человек, будет избран сроком на пять лет.
Председатель Улан-Удэнского горсовета на выборах выбрал бланк на бурятском языке
Власть, Фото:
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