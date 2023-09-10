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За первые два часа на выборы в Бурятии пришли 6% избирателей

За первые два часа на выборы в Бурятии пришли 6% избирателей
Общество, 
Активнее всего голосуют отдалённые районы

По данным на 10 часов утра, явка на выборах нового созыва Народного Хурала Бурятии составила 6%.

Из 691 603 зарегистрированных в Бурятии избирателей проголосовал 39 231 человек.

Лидером по явке среди районов республики стал Закаменский – там проголосовали 18% избирателей. На втором месте с 14% Еравнинский район. В Баунтовском, Бичурском и Курумканском районах свои голоса отдали 12% избирателей.

Сегодня республика выбирает депутатов Народного Хурала седьмого созыва. Новый состав парламента, состоящий из 66 человек, будет избран сроком на пять лет.

Также всенародным голосованием будут избраны главы Кяхтинского и Бичурского районов. Помимо этого, выборы глав состоятся в 49 сёлах.

В девяти районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Тункинском и Хоринском – жители выбирают новый состав райсоветов депутатов. Ещё в 239 сёлах изберут сельские советы депутатов.

выборы

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