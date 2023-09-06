Представлен мастер-план туристической территории «Байкальская слобода»

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Её планируется создать в Иркутской области



Мастер-план туристической территории «Байкальская слобода» на берегу Ангары был представлен на заседании совета директоров корпорации «Туризм.РФ». Помимо проекта Иркутской области, были рассмотрены мастер-планы развития туристических территорий ещё в трёх субъектах страны. Заседание провёл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.



– Одобренные сегодня проекты помогут в решении задачи, поставленной президентом, по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток – по предварительным расчётам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, может составить 2,3 млн человек, – отметил вице-премьер.



Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов рассказал, что по итогам утверждения мастер-планов инвесторы смогут приступить к реализации проектов.



–Мы приняли решение на основе разрабатываемых мастер-планов сформировать для рынка понятный продукт – инвестиционные лоты, которые мы будем предлагать инвесторам. Лоты будут включать необходимый набор документов, позволяющих немедленно приступить к реализации проекта, а также содержать предложения по гостиничным объектам с продуманной инфраструктурой для отдыха, и всё это будет являться частью комплексного развития всего курорта на основе единых требований и стандартов, – подчеркнул Сергей Суханов.



Совместная работа регионов и корпорации по разработке мастер-планов включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов.



– Реализация концепции мастер-плана позволит создать всесезонный курорт на территории Иркутской области с размещением туристических комплексов, кемпингов, туристических парков, оборудованием яхтенных марин и иных объектов, что непосредственно обеспечит повышение уровня туристической привлекательности региона, а также обеспечит новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет, – отметил губернатор региона Игорь Кобзев.



Территория расположена в 40 километрах от города Иркутска и в 20 километрах от озера Байкал. Планируется, что «Байкальская слобода» станет туристическим пространством международного уровня, которое объединит в себе все виды туризма: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. Проектом предусматривается создание универсального всесезонного курорта, где каждый сможет подобрать себе досуг по душе: спокойный отдых или активное времяпрепровождение. На территории предусматриваются спа и велнес, марина, экотропы, деловые мероприятия, концертные площадки, аквапарк и многое другое.



- По информации разработчиков, проект будет реализован в концепции «нетронутая природа». Предусмотрены мероприятия по высадке деревьев и выпуску мальков рыбы, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками, что позволит гостям прикоснуться к уникальной природе, не нанося ей вреда, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

