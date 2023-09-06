06 сентября

05 сентября

Популярное

Представлен мастер-план туристической территории «Байкальская слобода»

Представлен мастер-план туристической территории «Байкальская слобода»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Её планируется создать в Иркутской области

Мастер-план туристической территории «Байкальская слобода» на берегу Ангары был представлен на заседании совета директоров корпорации «Туризм.РФ». Помимо проекта Иркутской области, были рассмотрены мастер-планы развития туристических территорий ещё в трёх субъектах страны. Заседание провёл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

– Одобренные сегодня проекты помогут в решении задачи, поставленной президентом, по ускоренному созданию туристической инфраструктуры. Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток – по предварительным расчётам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, может составить 2,3 млн человек, – отметил вице-премьер.

Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов рассказал, что по итогам утверждения мастер-планов инвесторы смогут приступить к реализации проектов.

–Мы приняли решение на основе разрабатываемых мастер-планов сформировать для рынка понятный продукт – инвестиционные лоты, которые мы будем предлагать инвесторам. Лоты будут включать необходимый набор документов, позволяющих немедленно приступить к реализации проекта, а также содержать предложения по гостиничным объектам с продуманной инфраструктурой для отдыха, и всё это будет являться частью комплексного развития всего курорта на основе единых требований и стандартов, – подчеркнул Сергей Суханов.

Совместная работа регионов и корпорации по разработке мастер-планов включала обсуждение вариантов архитектурно-планировочных решений, оценку потенциала и рельефа участков для предварительного определения вариантов привязки объектов к земельным участкам, проведение маркетинговых исследований и формирование туристических продуктов.

– Реализация концепции мастер-плана позволит создать всесезонный курорт на территории Иркутской области с размещением туристических комплексов, кемпингов, туристических парков, оборудованием яхтенных марин и иных объектов, что непосредственно обеспечит повышение уровня туристической привлекательности региона, а также обеспечит новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет, – отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Территория расположена в 40 километрах от города Иркутска и в 20 километрах от озера Байкал. Планируется, что «Байкальская слобода» станет туристическим пространством международного уровня, которое объединит в себе все виды туризма: экологический, рекреационный, спортивный, деловой, культурно-познавательный. Проектом предусматривается создание универсального всесезонного курорта, где каждый сможет подобрать себе досуг по душе: спокойный отдых или активное времяпрепровождение. На территории предусматриваются спа и велнес, марина, экотропы, деловые мероприятия, концертные площадки, аквапарк и многое другое.

- По информации разработчиков, проект будет реализован в концепции «нетронутая природа». Предусмотрены мероприятия по высадке деревьев и выпуску мальков рыбы, установка биоплато для естественной фильтрации воды в зоне яхтенной марины, создание экологических троп и велодорожек с безбарьерными участками, что позволит гостям прикоснуться к уникальной природе, не нанося ей вреда, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область Байкал туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ рассказал о значении звания «Город трудовой доблести»
Мэр Улан-Удэ рассказал о значении звания «Город трудовой доблести»
Власть, 06.09.2023
В столице Бурятии возведут памятную стелу
Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре
Бывший прокурор занял высокую должность в Бурприроднадзоре
Власть, 06.09.2023
Денис Быков посвятил более 15 лет надзорной деятельности
Глава Бурятии работает в Мухоршибирском районе
Глава Бурятии работает в Мухоршибирском районе
Власть, 06.09.2023
Он отправился в Новый Заган и Мухоршибирь

Глава Бурятии провёл две встречи с жителями Иволгинского района
Глава Бурятии провёл две встречи с жителями Иволгинского района
Власть, 05.09.2023
Одним из главных вопросов стали бесхозные электросети
В Забайкалье уволилась вице-премьер правительства
В Забайкалье уволилась вице-премьер правительства
Власть, 05.09.2023
Татьяна Цымпилова покинула пост по собственному желанию
Глава Бурятии: «Теневой криминал провоцирует наших жителей»
Глава Бурятии: «Теневой криминал провоцирует наших жителей»
Власть, 05.09.2023
Алексей Цыденов прокомментировал резонансную перестрелку на нефритовом прииске
Глава Бурятии работает в Иволгинском районе
Глава Бурятии работает в Иволгинском районе
Власть, 04.09.2023
Алексей Цыденов начал рабочий визит с Нижней Иволги
Министр здравоохранения Амурской области посетила Бурятию
Министр здравоохранения Амурской области посетила Бурятию
Власть, 04.09.2023
Делегация посетила крупнейшие медучреждения республики
В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры
В Бурятии свалку убрали после вмешательства прокуратуры
Власть, 04.09.2023
Представление прокуратуры получил глава Онохой
«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами
«На жарёху хватит»: Глава Бурятии по дороге домой сходил за грибами
Власть, 02.09.2023
Алексей Цыденов отдал предпочтение маслятам 
Глава Бурятии посетил линейку Музыкально-гуманитарного лицея как родитель
Глава Бурятии посетил линейку Музыкально-гуманитарного лицея как родитель
Власть, 01.09.2023
Алексей Цыденов в День знаний побывал сразу на трёх школьных линейках
Глава Бурятии пообещал новую школу в Оймуре
Глава Бурятии пообещал новую школу в Оймуре
Власть, 01.09.2023
Нынешняя школа в плохом состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^