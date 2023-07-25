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Михаил Мишустин поблагодарил работников Улан-Удэнского ЛВРЗ за их труд

Михаил Мишустин поблагодарил работников Улан-Удэнского ЛВРЗ за их труд
Власть, 
«Вы очень важное для страны дело делаете», - заявил он

Премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший сегодня Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, поблагодарил рабочих за их труд

- Вы очень важное для страны дело делаете. На сегодняшний день без серьёзного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно, – сказал он, обращаясь к сотрудникам предприятия.

Эта работа, отметил Михаил Мишустин, позволит выполнить стоящие перед страной задачи и достичь национальных целей развития, поставленных президентом страны.

В завершение встречи он сфотографировался с сотрудниками предприятия.



Генеральный директор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин представил Мишустину проект развития Улан-Удэнского ЛВРЗ. Так, прогнозируемый рост объёма грузооборота в России по отношению к 2022 году составит 24,3% в 2030 году и 38,6% в 2035 году. Для обеспечения потребностей участников рынка необходимо увеличить парк локомотивов на 7,2% в 2030 году и на 10% в 2035 году.

По оценкам УУЛВРЗ, требуемый объём инвестиций на период с 2023 по 2028 год для поддержания и развития составляет 9 млрд рублей. Планируется изменение технологии изготовления компонентов, концентрация мощностей по выпуску зубчатых колес и других запчастей; внедрение современного оборудования для ремонта тяговых электродвигателей и колесных пар; обновление оборудования и инфраструктуры завода.

Ожидается, что дополнительное инвестирование позволит развить производственные мощности, а также создать порядка 1,8 тыс новых рабочих мест, 600 из которых будут приходится на Улан-Удэ.

Михаил Мишустин пообещал дать Минпромторгу, Минтрансу и РЖД поручения рассмотреть все варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности предприятия.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ходе рабочего визита Мишустину рассказали, что средняя зарплата на ЛВРЗ составляет 64 500 рублей. По словам директора завода Сергея Заборских, к концу года средняя зарплата увеличится 70 тысяч рублей.


ЛВРЗ правительство России

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