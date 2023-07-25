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Михаилу Мишустину рассказали, сколько зарабатывают на Улан-Удэнском ЛВРЗ

Михаилу Мишустину рассказали, сколько зарабатывают на Улан-Удэнском ЛВРЗ
Власть, 
А глава Бурятии уточнил, какова средняя зарплата по республике

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который сегодня находится с рабочим визитом в Улан-Удэ, рассказали, сколько зарабатывают рабочие локомотивовагоноремонтного завода. Мишустина заверили, что средняя зарплата на ЛВРЗ составляет 64 500 рублей. По словам директора завода Сергея Заборских, к концу года средняя зарплата увеличится 70 тысяч рублей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что в целом по республике уровень средней зарплаты держится в пределах 53 тысяч рублей.

Пока Мишустин слушал о доходах заводчан, он обратил внимание на потолки в цеху.

- Потолки бы ещё почистить, - заметил премьер-министр.

 
В сопровождении гендиректора АО «Желдорреммаш» Александра Маврина Михаил Мишустин осмотрел электромашинный и локомотиво-колесный цеха, а также нескольких находящихся в ремонте и отремонтированных локомотивов. Он высоко оценил станочное оборудование. Кроме того, глава правительства также осмотрел готовую продукцию предприятия.

Общая численность работников предприятия – 5318 человек. Михаил Мишустин познакомился с некоторыми из них и расспросил о процессе работы.

После ЛВРЗ премьер-министр направился на Улан-Удэнский авиазавод.


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