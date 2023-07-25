Михаилу Мишустину рассказали, сколько зарабатывают на Улан-Удэнском ЛВРЗ







В сопровождении гендиректора АО «Желдорреммаш» Александра Маврина Михаил Мишустин осмотрел электромашинный и локомотиво-колесный цеха, а также нескольких находящихся в ремонте и отремонтированных локомотивов. Он высоко оценил станочное оборудование. Кроме того, глава правительства также осмотрел готовую продукцию предприятия.



Общая численность работников предприятия – 5318 человек. Михаил Мишустин познакомился с некоторыми из них и расспросил о процессе работы.



После ЛВРЗ премьер-министр направился на Улан-Удэнский авиазавод.





