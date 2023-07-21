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В Бурятии сироты смогут получить жилищный сертификат в 21 год

В Бурятии сироты смогут получить жилищный сертификат в 21 год
Власть,  Фото:pixabay.com
В третьем чтении принят закон о праве детей-сирот на выплату

В Бурятии 6050 жителей республики из числа детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше нуждаются в жилье, из них 2025 проживают в Улан-Удэ. Об этом рассказали в министерстве соцзащиты региона.

- За счёт федеральной субсидии в 2022 году приобретено 165 квартир в 19 муниципальных образованиях на сумму 328 млн рублей. Для сокращения очерёдности в прошедшем году в республике внедрён новый механизм, предусматривающий предоставление жилищных сертификатов социализированным сиротам, достигшим 25 лет. Всего за год выдано 68 сертификатов на общую сумму 171 млн рублей, - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Практика показала востребованность нововведения. Все сертификаты, выданные в марте-июле прошлого года, реализованы. В поиске жилья находятся только граждане, получившие сертификаты в декабре прошлого года.

Как стало известно из официальных источников, Государственная Дума в среду, 19 июля, приняла во втором и третьем чтениях закон о праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату для приобретения жилья или погашения ипотечного кредита.

В соответствии с поправками, которые подготовили депутаты всех думских фракций во главе с Вячеславом Володиным, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить жилищный сертификат при достижении ими 21 года, если такие нормы были предусмотрены субъектами РФ ранее. Изначально законопроектом предлагалось установить возрастную планку в 23 года.

Также преимущественным правом на сертификат будут обладать дети-сироты - участники специальной военной операции и те, кто уже сам стал родителем и намерен использовать для приобретения жилья материнский капитал.

- Жилищные сертификаты показали свою эффективность в решении проблемы обеспечения жильём детей-сирот, и в большинстве регионов уже реализуются такие программы. Важно, чтобы закон создавал дополнительные условия для тех субъектов РФ, которые имеют возможность устанавливать более мягкие требования к возрасту детей-сирот для получения жилищных сертификатов. Право снижать возрастную планку до 21 года позволит регионам решать задачу обеспечения детей-сирот жильём более эффективно и адресно, - отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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