Глава Бурятии дал нагоняй за неработающий общественный туалет

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал нагоняй государственному казенному учреждению «Бурятрегионавтодор» за неработающий общественный туалет. Проблему озвучил настоятель дацана «Янжима» Цыден Намжилов по время рабочего визита главы республики в Баргузинский район.
- По линии минтранса установили в октябре 2022 года общественный туалет возле дацана и до сих пор не работает. Почему? – цитируют в «Баргузин-инфо. 24/7» настоятеля дацана.
Руководитель «Бурятрегионавтодора» Игорь Петров пояснил, что сейчас ожидают подключения к электросетям. Но заявка в запланирована лишь на осень.
- Отправили заявку на подключение электроэнергии в «Бурятэнерго». Поставили в план только на сентябрь, - ответил Игорь Петров.
Алексей Цыденов не устроил такой ответ, он поручил решить проблему немедленно.
- Зачем ждать энергетиков? Устанавливайте электрогенератор, чтобы завтра уже работал. Что за ерунда-то такая? Энергетики вам скажут - ещё через год, и будет стоять, что ли? Я не шучу, завтра ставьте генератор, пусть начинает работать, - сказал глава Бурятии.
Справка:
ГКУ «Бурятрегионавтодор» создано в 2007 году постановлением правительства Бурятии. Это госучреждение стало правопреемником реорганизованного республиканского дорожного агентства.
«Бурятрегионавтод» является бюджетным учреждением, предназначенным для оперативного управления и обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автомобильных дорогах регионального значения.