«ЕР»: Гуманитарная миссия готовит волонтёров для помощи в медучреждениях новых регионов

Более 800 волонтёров-медработников и 1200 участников «Волонтёрской Роты» и МГЕР отработали смены в стационарах новых регионов Российской Федерации. Их опыт стал основой законодательных изменений в отрасли здравоохранения



С начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. Медицинским работникам республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей помогали свыше двух тысяч человек, в числе которых — врачи ЛПУ из множества российских регионов, медицинские сестры и студенты медвузов и колледжей, пишет rоstоvgazeta.ru.



По словам Дмитрия Хубезова, члена партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Российской Федерации, в апреле прошлого года, когда в Мариуполе шли бои, врачебная помощь была необходима как воздух.



- В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным, — поделился парламентарий.



Депутат выступал в роли координатора работы медработников-волонтёров в Донбассе с начала СВО. Когда была объявлена частичная мобилизация, он ушёл на фронт, где проходил службу в военном госпитале Луганской народной республики, расположенном недалеко от линии фронта. В конце весны подал прошение об освобождении от поста председателя комитета ГД РФ по охране здоровья, чтобы вернуться в зону проведения спецоперации.



Дмитрий Хубезов рассказал, что по линии «Единой России» в сотрудничестве с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» для внесения в народную программу готовится новое положение – все жители страны получат возможность пройти обучение современным и эффективным правилам оказания первой медицинской помощи.



Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ответственным за разработку единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретической базы и внедрение актуальных практических навыков является федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.



Дмитрий Хубезов рассказал, что обучение по линии Минздрава проходят врачи, медицинские сестры, а также студенты медвузов и колледжей. Они осваивают современные методы оказания первой помощи. Благодаря опыту военной медицины стало ясно, что от человека, приходящего на помощь первым, зависит не только жизнь бойца, но и судьба его семьи.



- Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины, — подчеркнул депутат.



- Республика Бурятия с самого начала спецоперации помогает и продолжает помогать фронту и жителям новых регионов. В каждом районе республики организованы штабы, где волонтёры ведут активную работу по поддержке наших военнослужащих: отправляют посылки, шьют одежду и многое другое. Осенью 2022 года главврач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова Вячеслав Дондоков, будучи опытным хирургом и бывшим военным медиком, принял решение отправиться добровольцем на СВО. Всё это время он практически на самой передовой оперировал раненых бойцов и местных жителей, попавших под обстрелы или подорвавшихся на мине. За мужество, самоотверженность и отвагу был удостоен ордена Мужества, - поделился заместитель секретаря БРО партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.





