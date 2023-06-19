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Зампред правительства Бурятии проверил строительство школы и детсада

Зампред правительства Бурятии проверил строительство школы и детсада
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новые объекты строят в Закаменском районе Бурятии

В сёлах Закаменского района Бурятии – Дутулур, Баянгол и Санага – активно идёт строительство школы и трёх детских садов. Заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников выехал на стройки, сообщили в минстрое.



В селе Дутулур идёт строительство детского сада на 50 мест и средней школы на 100 мест. Степень готовности детсада – 70%.

Наблюдалось отставание от графика из-за уточнения проектной документации. Но сегодня все вопросы решены, подчеркнул Евгений Луковников.

- Сегодня обсудили вопросы финансирования, поставки материалов. На сегодняшний день ресурсов на строительной площадке хватает. Здесь будет общеобразовательный комплекс, рядом с детским садом мы строим и школу. Будет установлена газовая котельная, которая сможет отапливать два учреждения, – отметил он.

Общая стоимость строительства детсада – 220 млн рублей (из них 180 млн – строительно-монтажные работы, остальное – поставка оборудования и техприсоединение к сетям). Все договоры на присоединение заключены. По планам, до конца июля планируется возвести «коробку» вывести, в августе – приступить к отделочным работам и благоустройству.


Что касается школы в Дутулуре, рабочие завершают возводить конструктив здания. Степень готовности – 40%. Пробурена скважина, эксперты проверяют качество воды. Если она пройдёт соответствие нормам, то дети будут обеспечены чистой питьевой водой.

Строительство детского сада и школы в селе Дутулур проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом же – Закаменском районе – на средства другой госпрограммы «Развитие образования» возводят два детских сада в селе Баянгол на 80 мест и улусе Санага на 100 мест.





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