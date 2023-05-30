Президент направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Бурятии. В своем поздравлении он отметил «энергию, инициативность, искреннюю любовь к Родине» жителей Бурятии.
«Поздравляю вас со значимой юбилейный датой - столетием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков. Здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и посёлки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуется масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники. Убеждён, что энергия, инициативность, искренняя любовь к Родине будут и впредь помогать вам в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России. Желаю Вам всего самого доброго!», - говорится в телеграмме.
Справка:
В начале 20-х годов XX века были образованы сразу две Бурят-Монгольские автономные области, положившие начало созданию современной Бурятии. А 30 мая 1923 года президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановил: «… объединить в одну Бурят-Монгольскую Советскую социалистическую республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока».
Путин поздравил Бурятию со столетием республики
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Президент направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму
Празднование началось сегодня
Многоквартирный дом достраивают на проспекте Строителей
Власть, 29.05.2023
В Бурятии 28 мая закончилось предварительное голосование «Единой России» на выборы в Народный Хурал. По предварительным итогам обошлось без сюрпризов, известные политические «тяжеловесы» выиграли на своих округах
Россия выразила заинтересованность в участии в дорожно-строительных проектах Монголии
Он сел в кресло зампреда правительства республики
Чиновники затянули с ответом на жалобу местной жительницы
Алексей Кампф несколько лет занимал пост замглавы МВД по Бурятии
В крае появится Могочинский муниципальный округ
Местные жители боялись закрытия противотуберкулёзного диспансера
Прокуратура проверила места, где сбивали пешеходов
Планируется открытие новых объектов и осмотр планируемых к реконструкции зданий
Власть, 24.05.2023
Бурятия выбилась в лидеры по стране по числу проголосовавших. «Единая Россия» идёт на выборы в Народный Хурал под лозунгом «Время надёжных»
Власть, 23.05.2023
Его назначил Генеральный прокурор
Бурятия вошла в число лидеров по количеству участников программы подготовки кадров «Муравьев-Амурский 2030»
Власть, 23.05.2023
От Бурятии зачислено три человека