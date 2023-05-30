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Путин поздравил Бурятию со столетием республики

Путин поздравил Бурятию со столетием республики
Власть, 
Президент направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителям Бурятии. В своем поздравлении он отметил «энергию, инициативность, искреннюю любовь к Родине» жителей Бурятии.

«Поздравляю вас со значимой юбилейный датой - столетием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков. Здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур. Их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и посёлки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуется масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники. Убеждён, что энергия, инициативность, искренняя любовь к Родине будут и впредь помогать вам в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России. Желаю Вам всего самого доброго!», - говорится в телеграмме.

Справка:

В начале 20-х годов XX века были образованы сразу две Бурят-Монгольские автономные области, положившие начало созданию современной Бурятии. А 30 мая 1923 года президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановил: «… объединить в одну Бурят-Монгольскую Советскую социалистическую республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока». 
Путин 100 лет Республики Бурятия

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