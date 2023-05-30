Алексей Цыденов поздравил жителей со 100-летием Республики Бурятия

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Празднование началось сегодня



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил жителей республики со 100-летием республики.



В начале 20-х годов XX века были образованы сразу две Бурят-Монгольские автономные области, положившие начало созданию современной Бурятии. А 30 мая 1923 года Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) постановил объединить в одну Бурят-Монгольскую Советскую социалистическую республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока.



Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.



- Для каждого она своя: степная с широкой душой, горная с сильным нравом, озёрная с игривой волной… Многоликая и всегда разная - она вдохновляет нас каждый день на новые дела, поступки и достижения. Бурятия - место, с которым мы связываем самые добрые воспоминания и самое желанное будущее. Мы создаём будущее Бурятии. Согласитесь, она у нас прекрасная! И она достойна самого доброго пути! – написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.



В честь праздника пройдут масштабные гуляния, которые начнутся уже сегодня, 30 мая. В театре оперы и балета состоится торжественное собрание общественности и концерт, посвящённые столетию. На мероприятие приглашены ветераны по отраслям республики, почётные гости. А также состоится награждение.



2 и 3 июня на площади Советов развернётся гранд-выставка «Уран дархан» (6+). На выставке будут представлены лучшие работы мастеров народных художественных промыслов. Фишкой выставки станет 15-метровая юрта, установленная в центре площади.



3 июня на Центральном стадионе дадут грандиозное музыкально-театральное представление «Буряад улас – 100 жэл. Бурятии – 100 лет» (0+). Сейчас артисты усиленно готовятся к выступлению. Концерт состоится с 16:00 до 18:00.



В этот же день на площади Советов с 20:00 до 22:00 жителям Бурятии устроят концерт «Мелодии века» (0+). Празднование завершится часовым выступлением российского певца Олега Газманова.



