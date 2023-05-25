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Заммэра Улан-Удэ получил предостережение от зампрокурора Бурятии

Заммэра Улан-Удэ получил предостережение от зампрокурора Бурятии
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Прокуратура проверила места, где сбивали пешеходов

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова вместе с представителями администрации Улан-Удэ и сотрудниками ГИБДД посетила места дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

- В ходе осмотра мест установлены факты износа дорожной разметки пешеходных переходов, препятствующие восприятию информации участниками движения, создающие угрозу жизни и здоровья граждан. Кроме того, схема движения транспорта на участке улицы Смолина нуждается в корректировке для обеспечения безопасности пешеходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


В связи с этим заместитель прокурора объявила предостережение заместителю мэра Улан-Удэ – председателю комитета городского хозяйства. «Также разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», - уточнили в прокуратуре. 
прокуратура администрация Улан-Удэ

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