Заммэра Улан-Удэ получил предостережение от зампрокурора Бурятии





Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова вместе с представителями администрации Улан-Удэ и сотрудниками ГИБДД посетила места дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.- В ходе осмотра мест установлены факты износа дорожной разметки пешеходных переходов, препятствующие восприятию информации участниками движения, создающие угрозу жизни и здоровья граждан. Кроме того, схема движения транспорта на участке улицы Смолина нуждается в корректировке для обеспечения безопасности пешеходов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.В связи с этим заместитель прокурора объявила предостережение заместителю мэра Улан-Удэ – председателю комитета городского хозяйства. «Также разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей», - уточнили в прокуратуре.