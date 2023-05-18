На сессии депутаты единогласно одобрили перечень
17 мая на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты внесли поправки в перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2023 год. Всего планируется исполнить 262 наказа.
Депутаты уточнили сроки и ответственных за исполнение наказов. Изменения коснулись 24 наказов по 12 округам.
- В связи с технической невозможностью, либо нецелесообразной реализацией ранее утверждённого перечня наказов, депутаты внесли изменения. Все предложение рассмотрены и одобрены на заседании рабочей группы. Проект разработан в пределах компетенции Улан-Удэнского горсовета депутатов, - доложил зампредседателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.
Депутаты единогласно одобрили проект изменения наказов избирателей.
Ежегодно на исполнение запросов граждан выделяется 120 млн рублей – по четыре миллиона на каждый из 30 избирательных округов.
Среди наказов горожан – водоснабжение частного сектора, строительство детских площадок, устройство уличного освещения, асфальтирование дорог и пр.
Депутаты Улан-Удэнского горсовета выполнят более 260 наказов
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