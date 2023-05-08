Ветеранам и труженикам тыла желают счастья, мира и благополучия
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил жителей Бурятии и столицы республики с наступающим Днём Победы. В поздравлении говорится:
«Дорогие друзья! Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас со знаменательной датой – 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – это особая, незабываемая дата в истории нашей страны, в жизни каждой семьи. Это память о подвиге, героизме наших предков. Вместе с тем это наша боль о тех, кто не вернулся с войны.
В современном мире важно сохранить эту историю в памяти наших детей и внуков навсегда. Ведь правда всегда за нами! За теми, кто сегодня вновь защищает нашу страну, делает всё, чтобы наступил мир!
За мирную жизнь сегодня мы говорим спасибо нашим родным людям, отцам, дедам и прадедам! Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла, детям войны! Большое счастье – быть рядом, услышать ваши воспоминания и мудрый совет.
Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Желаю всем крепкого здоровья, согласия и всего самого доброго! Счастья, мира и благополучия!»
Горсовет Улан-Удэ поздравляет всех с Днём Победы
Власть, Фото:
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