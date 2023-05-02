Экс-глава Агинского округа получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил сенатора от Забайкалья Баира Жамсуева
Президент России Владимир Путин наградил сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баира Жамсуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ об этом опубликован на официальном портале президента РФ 27 апреля.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, президент наградил российских сенаторов за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Помимо Баира Жамсуева, награды получили также сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко, сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов, сенатор от Мурманской области Константин Долгов, представитель в Совфеде от Архангельской области Виктор Новожилов, сенатор от Тувы Дина Оюн, сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов.
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