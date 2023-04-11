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Управление президента РФ взяло на контроль развитие Улан-Удэ и Северобайкальска

Управление президента РФ взяло на контроль развитие Улан-Удэ и Северобайкальска
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Существенный вопрос – внешний облик центра: деревянные дома убираем и всё застраиваем», - рассказал глава Бурятии

Начальник экспертного управления президента РФ Владимир Симоненко посетил столицу Бурятии. Он обсудил план реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, которые были утверждены Владимиром Путиным во время его мартовского визита в Бурятию.

- Одно дело, когда читаешь «сухие» документы. Другое – когда приезжаешь и видишь всё своими глазами, - отметил Владимир Симоненко.


Мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска направлены в первую очередь на решение экологических проблем: грязного воздуха, очистки воды, оптимизации энерго- и теплоснабжения.

- В рамках мастер-плана предполагается изменение градостроительной политики. В рамках предлагаемого пространственного развития предлагается такое решение, при котором центр города не только преобразится внешне. В основу разработки программы развития взяты пути решения накопленных проблем, - отметил заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.

В Улан-Удэ планируются кардинальные изменения в центральной части города.

- Сейчас много строек идёт на окраине города, там ни дорог, ни социальной инфраструктуры, и инженерную тоже прокладывать надо. А здесь - самый центр города. По центру протекает река, и на всей прибрежной зоне – деревянные дома, которым по 200 лет. Здесь весь транспорт, все рабочие места, школы, детские сады, развлекательные центры. Соответственно, логично, что мы здесь будем развивать жилищное строительство. И плюс существенный вопрос – внешний облик центра: деревянные дома убираем и всё застраиваем. На расселение из деревянных домов при поддержке Юрия Трутнева (полпреда президента РФ в ДФО – ред.) уже выделено 500 млн, остальное – за счёт использования механизмов кредитования, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Среди других крупных планов – реконструкция набережной, строительство российско-монгольского межвузовского кампуса, зданий Национального музея Бурятии и театра «Байкал».

В Северобайкальске планируется обустройство пешеходного путепровода над железнодорожными путями. Он позволит соединить город с набережной озера Байкал. Также запланировано строительство лабораторного корпуса, студенческого общежития и технопарка на базе Северобайкальского многопрофильного техникума новых технологий. Помимо этого, в мастер-план включен проект по реконструкции аэропорта в посёлке Нижнеангарск.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил экспертное управление президента России за эффективный контроль мероприятий в ходе реализации мастер-планов.

В пресс-службе правительства Бурятии напомнили, что программы развития городов Улан-Удэ и Северобайкальск разработаны по поручению президента Путина. Их реализация идёт в тесном взаимодействии с правительством России.

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