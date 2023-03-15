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Путину представили программу развития Северобайкальска

Путину представили программу развития Северобайкальска
Власть, 
Жителям города обещали «вернуть Байкал»

14 марта президент Владимир Путин провёл совещание в Бурятии по вопросам реализации программ развития дальневосточных городов. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о мастер-плане развития Северобайкальска.

- Город Северобайкальск – это одновременно опорный центр западного БАМа и самый крупный город на Байкале. При этом город отрезан от Байкала железнодорожными путями. Одной из основных задач мастер-плана – это вернуть городу Байкал. Реализация мастер-плана сделает город более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, а также улучшит транспортную доступность по воздуху и воде, - заявил Алексей Чекунков.

В Северобайкальске планируется обустройство пешеходного путепровода над железнодорожными путями, который позволит соединить город с набережной озера Байкал. «Жители получат единое пешеходное пространство от центральной площади до прибрежных парков», - рассказал Чекунков.


Также запланировано строительство лабораторного корпуса, студенческого общежития и технопарка на базе Северобайкальского многопрофильного техникума новых технологий.

В плане развития Северобайкальска показали проект по реконструкции аэропорта в посёлке Нижнеангарск. После реконструкции пропускная способность увеличится вдвое до 40 тысяч пассажиров в год (сейчас аэропорт принимает – 18 тысяч пассажиров в год). Будет расширена география полётов, вырастет число типов принимаемых воздушных судов. Реконструкция аэропорта обойдётся в 2,5 млрд рублей.

- Всего по мастер-плану до 2030 года должны быть реализованы 19 проектов с инвестициями в 26,7 млрд рублей, - подытожил министр.

Владимир Путин отметил, что город Тында в Амурской области и город Северобайкальск в Бурятии являются важнейшими опорными точками БАМа.

- Тында и Северобайкальск обеспечивают надёжную работу магистрали, нагрузка на которую в последнее время существенным образом выросла. Нужно учесть специфику этих городов, профиль их экономики. Это значит, здесь нужны дополнительные предприятия сервисного обслуживания Байкало-Амурской магистрали. Она становится более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, и города соответствующим образом должны меняться. Имею в виду и современные мультимодальные логистические площадки. Добавлю, что этим городам БАМа требуется обновление аэропортовой инфраструктуры, замена инженерных сетей. Нужно отремонтировать и в дальнейшем содержать в нормативном состоянии дороги, благоустроить общественные пространства. И конечно, нужно запланировать развитие сферы культуры и досуга, строить спортивные сооружения, объекты сервиса, туризма – словом, всё то, что определяет комфорт и удобство современной жизни, - заявил глава государства.

7 января Алексей Чекунков с рабочим визитом прилетал в Бурятию. Он как раз изучал разработку мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. 
Путин Северобайкальск

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