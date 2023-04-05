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В Улан-Удэ комбинат по благоустройству обрёл постоянного руководителя

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству обрёл постоянного руководителя
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Солдаткин избавился от приставки и. о.

В комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ сообщили о кадровых перестановках в подведомственном ему комбинате по благоустройству (КБУ). Там, наконец, появился постоянный руководитель – это Александр Солдаткин, который работает в учреждении уже более 12 лет.

Он родился 6 августа 1988 года. В 2010-ом окончил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) по специальности «Технология машиностроения». Трудиться в КБУ начал в 2011-ом. Сначала был мастером, погрузочно-разгрузочных работ, затем – мастером по уборке Октябрьского и Советского районов и замдиректора по уборке территорий Октябрьского района.

В 2021-м стал главным инженером комбината. До официального назначения на новую должность 27 марта 2023-го исполнял обязанности директора учреждения.

Справка:

Основной задачей МБУ «Комбинат по благоустройству» является текущее содержание Улан-Удэ, в том числе: ручная и механизированная уборка улиц, содержание и ремонт элементов благоустройства, работы по благоустройству территории парков, обслуживание фонтанов в летний период. В зимнее время производится очистка от снега проезжей части дорог и вывоз снега, подсыпка проезжей части дорог в период снегопадов.

назначение комбинат по благоустройству

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