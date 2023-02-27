27 февраля

26 февраля

Популярное

Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам

Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам
Общество,  Фото:pixabay.com.
«Горячая линия» будет работать до 3 марта

В Бурятии начала работу «горячая линия» по выявлению точек продажи несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции, другими словами - вейпов, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.

С 27 февраля по 3 марта жители республики, которым стало известно о фактах продажи детям безникотиновой бестабачной курительной продукции, могут обратиться на «горячую линию» уполномоченного по правам ребёнка по телефону: 21-28-79. По каждому обращению будет организована проверка и принятие мер со стороны органов местного самоуправления.

Наталья Ганькина отметила, что по закону в регионе запрещено продавать вейпы лицам младше 18 лет.

Продавец обязан отказать покупателю в продаже безникотиновой бестабачной курительной продукции, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен.

За продажу вейпов несовершеннолетним продавцу грозит административный штраф - на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

уполномоченный по правам ребенка дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам
Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам
Общество, 27.02.2023
«Горячая линия» будет работать до 3 марта
Штраф за хождение по железнодорожным путям повысят в 20 раз
Штраф за хождение по железнодорожным путям повысят в 20 раз
Общество, 27.02.2023
Об этом сообщил начальник ГУ на транспорте МВД России 
В Бурятии завоют сирены и перестанут работать телевизоры
В Бурятии завоют сирены и перестанут работать телевизоры
Общество, 27.02.2023
В республике протестируют систему экстренного оповещения
Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее
Пассажиров аэропорта «Байкал» просят приезжать на рейс заранее
Общество, 27.02.2023
«Не устраивайте себе квест», - обратился Дмитрий Гармаев
Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры
Март в Бурятии начнётся с плюсовой температуры
Общество, 27.02.2023
Местами воздух прогреется до -8 градусов
В Бурятии вновь «скакнула» заболеваемость коронавирусом
В Бурятии вновь «скакнула» заболеваемость коронавирусом
Общество, 27.02.2023
За сутки его обнаружили всего у 13 человек
В России повысят качество обучения работников правилам охраны труда
В России повысят качество обучения работников правилам охраны труда
Общество, 27.02.2023
С 1 марта данные об обучении работников охране труда будут отражаться в реестре Минтруда России
Реки в Бурятии всё больше «обрастают» льдом
Реки в Бурятии всё больше «обрастают» льдом
Общество, 27.02.2023
Его толщина на Селенге достигла 96 сантиметров
Студенты выступили на «Царской Масленице» в парке Улан-Удэ
Студенты выступили на «Царской Масленице» в парке Улан-Удэ
Общество, 27.02.2023
Народное гуляние прошло в парке имени Жанаева
Поведение улан-удэнцев на собеседовании связали с их доходами
Поведение улан-удэнцев на собеседовании связали с их доходами
Общество, 27.02.2023
Чем больше они получают, тем увереннее себя чувствуют
В Забайкалье взыщут почти 6 млн рублей за некачественный ремонт
В Забайкалье взыщут почти 6 млн рублей за некачественный ремонт
Общество, 27.02.2023
Подрядчик отремонтировал речной вокзал с многочисленными нарушениями
В Северобайкальске наградили участников и призёров Игр Белого месяца
В Северобайкальске наградили участников и призёров Игр Белого месяца
Общество, 27.02.2023
Почти две недели жители Северобайкальска соревновались в спортивных и творческих состязаниях

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^