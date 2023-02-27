«Горячая линия» будет работать до 3 марта
В Бурятии начала работу «горячая линия» по выявлению точек продажи несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции, другими словами - вейпов, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.
С 27 февраля по 3 марта жители республики, которым стало известно о фактах продажи детям безникотиновой бестабачной курительной продукции, могут обратиться на «горячую линию» уполномоченного по правам ребёнка по телефону: 21-28-79. По каждому обращению будет организована проверка и принятие мер со стороны органов местного самоуправления.
Наталья Ганькина отметила, что по закону в регионе запрещено продавать вейпы лицам младше 18 лет.
Продавец обязан отказать покупателю в продаже безникотиновой бестабачной курительной продукции, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен.
За продажу вейпов несовершеннолетним продавцу грозит административный штраф - на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Жители Бурятии могут сообщить о продаже вейпов подросткам
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