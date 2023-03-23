Дворец культуры ЛВРЗ и второй «Артек»: Мэр Улан-Удэ ответил на вопросы депутатов

На сессии горсовета депутаты спросили мэра о проблемных объектах



Отчет мэра города Игоря Шутенкова о работе администрации города за 2022 год был неплохо оценен присутствующими на вчерашней сессии горсовета. Тем не менее у депутатов остался ряд вопросов.



Первым оценил работу администрации города депутат Сергей Бурдиков, отметив, что «республиканские и городские власти стали работать вместе, одной командой».



Но он подчеркнул, что остаются проблемы с ремонтом теплосетей города: «У нас - сложная ситуация с тепловыми сетями, более 100 километров сетей остаются вне обслуживания. Прошу обратить внимание! Такой важный участок как тепловые сети мы должны использовать полностью».



Депутат Денис Гармаев, председатель комитета по социальной политике горсовета, поднял вопрос о состоянии детских оздоровительных лагерей в городе:



- Мы ежегодно с депутатами проверяем готовность детских оздоровительных лагерей. У нас их достаточное количество, но их состояние оставляет желать лучшего. У нас есть постройки 1939 года, 1940-х годов, хотелось бы заложить в будущем расходы на их капитальный ремонт. Лето у нас короткое, нужно чтобы дети успели отдохнуть, поясняет депутат.



Кроме того, депутат призвал администрацию города помечтать и подумать в перспективе о создании в Бурятии детского-оздоровительного центра федерального уровня наподобие «Океана» или «Артека»:



- Мы находимся в таком прекрасном месте, почему бы нам не помечтать и не организовать детский оздоровительный лагерь федерального значения, куда бы приезжали дети из всех городов России, видели бы наше солнце, знакомились с культурой Бурятии, с нашим городом.



Также Гармаев поднял животрепещущий вопрос о доме культуры ЛВРЗ:



- Мы долго изучали вопрос о доме культуре ЛВРЗ. Дом замечательный, на 1000 посадочных мест внутри, памятник архитектуры, но при этом у нас не хватает финансирования. Если мы заложим средства на его ремонт, то мы получим комфортный, прекрасный, огромный зал, который находится практически в центре Улан-Удэ.



Депутат Юрий Турченюк также попросил обратить внимание на ремонт ДК ЛВРЗ:



- Буквально накануне на встрече с жителями ПВЗ опять встал остро вопрос о текущем ремонте ДК. Нужен срочный ремонт кровли здания. Просьба помочь с этим, - сказал он.



Отвечая на вопрос о детских лагерях, мэр Игорь Шутенков, сказал, что постройки 1939-1940 гг. нужно сразу сносить и строить новые. Администрация города уже подала заявку на финансирование строительства трёх дополнительных корпусов, каждый на 50 мест, в Верхнем Саянтуе и на Верхней Березовке. Два из них точно будут одобрены, заверил мэр.



Что же касается ДК ЛВРЗ, мэр объяснил, что «это очень большой объект. Уже был подготовлен проект для реставрации ДК, которая предусматривала абсолютно все. Но, учитывая, что сейчас в городе строится такой крупный объект как театр «Байкал», то два больших объекта город просто не потянет. Максимум, что мы можем сделать, это хотя бы капитальный ремонт здания».



На вопрос от депутата Анатолия Белоусова о мастер-плане города, мэр ответил, что «пока у нас есть только концепция мастер плана». «Полностью он будет готов только летом, когда будет все полностью выверено. С этим мастер планом мы можем планировать не на три года, а на десятилетия вперед. Мастер план – это не документ, это технология нашего развития», -подчеркнул Игорь Шутенков.



С предложением на сессии выступил депутат горсовета Вадим Бредний:



- В нашем городе недостаточно досуговых центров для детей и подростков. Я давно пробиваю этот вопрос на нашем округе в районе Шишковки, но пока вопрос не решен. Потребность в них очень большая. Каждый год выслушиваю от избирателей просьбы по этой теме. Летом, весной, осенью подросткам есть где заниматься. Но зимой где и чем заниматься? Детям и подросткам некуда пойти. В школу их не пускают. Им нужно помещение, куда бы они могли бы прийти и заниматься спортом, а также в разных кружках (шахматы, пение, танцы, рисование и т.п.). Нам нужно создать рабочую группу по открытию нескольких досуговых центров в крупных частях города.



Все выступившие депутаты удовлетворительно оценили работу мэра и администрации города.



