«Люди, правда, чувствуют»: Глава Бурятии рассказал Путину об изменениях в республике

В том числе, по словам Алексея Цыденова, средняя зарплата выросла до 53 тысяч
Рабочий визит Владимира Путина в Улан-Удэ завершился рабочей встречей с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Стенограмму части этой встречи опубликовал Кремль.
В.Путин: Алексей Самбуевич, мы уже в течение нескольких часов обсуждаем вопросы, связанные с развитием региона. На что вы хотели бы сами обратить внимание дополнительно?
А.Цыденов: Владимир Владимирович, я сейчас хотел бы рассказать о тех результатах, которые мы сегодня имеем, и как ваши прямые поручения и национальные проекты у нас в республике реализуются.
В.Путин: Пожалуйста.
А.Цыденов: Если коротко, вы у нас были в 2017 году – с того времени мы построили 27 школ, и одиннадцать школ сейчас строится ещё, 27 детских садов [построено] – цифры одинаковые – и 14 детских садов ещё строится. Мы решили вопрос с третьей сменой в школах, решаем вопрос очередей в детские сады.
В части дорог: 1724 километра дорог – это и федеральных, и региональных дорог – за это время в республике реконструировано, отремонтировано, приведено в порядок.
У нас 131 объект культуры отремонтирован серьёзно.
В сфере здравоохранения 88 ФАПов и амбулаторий построено – это новые, это не ремонт. Плюс мы по вашему поручению устроили онкологический центр, Центр ядерной медицины построили по концессионной схеме – там частные инвестиции 70 процентов составляют.
В общем, у нас очень большое движение по всем направлениям и на самом деле очень хороший результат. Сегодня то, что мы докладывали: мастер-план. Мы понимаем, что у нас действительно республика меняется, и люди это чувствуют, правда, чувствуют.
Общие макроэкономические показатели, если о них сказать. У нас индекс валового регионального продукта с 2017 года ни разу не упал. Он по-разному рос: четыре процента в год, в 2020 году, в ковидном, был 0,1 процента, но всё равно в плюс, в 2021-м – уже четыре процента и даже в 2022 году, в этом непростом году, всё равно у нас 1,8 процента плюс – мы не просели.
Если говорить про индекс промышленного производства: так же, мы как начали с 2017 года расти, так и растём каждый год, то есть и в ковидные годы у нас процент роста снижался по-разному, но всё равно был выше 100 процентов. И сейчас мы лидеры по приросту промышленного производства.
В.Путин: 110 с половиной процента, да?
А.Цыденов: Да, за 2022 год. Январь – 50 процентов, но это понятно, что в течение года сейчас выровняется, но январь к январю у нас сейчас скакнул.
Рост инвестиций в основной капитал – также у нас хорошие показатели. У нас 2019 год был вообще 143 процента, потом мы в 2020-м чуть-чуть откатились, но опять же 2021–2022 годы всё равно растём. 2022 год 26 процентов рост плюсом инвестиций в основной капитал.
В.Путин: Создание будущего: инвестиции в основной капитал – значит, в ближайшие годы должно быть всё нормально.
А.Цыденов: Изменение позиций в национальном рейтинге АСИ: мы с 73-го места на 13-е поднялись.
В.Путин: Да, я вижу.
А.Цыденов: По строительству тоже: здесь Марат Шакирзянович [Хуснуллин] эту работу ведёт очень плотную, он нас всех организует, и очень много механизмов поддержки, которые Вы приняли по льготной ипотеке. Это, конечно, такие решения, которые существенно стимулировали, и идёт рост строительства. 2022 год у нас – плюс 77 процентов.
В.Путин: На 2023-й заделы какие? На 2024-й?
А.Цыденов: Хорошие. 2023-й мы выполняем, тоже идём, рост видим. 2024-й – падение, не видим пока такого большого роста, но мы этот год ещё работать будем. А 2023-й, этот год мы чётко видим, что мы идём хорошо: у нас уже январь обогнал прошлый год.
В.Путин: Ипотека немножко припала, да?
А.Цыденов: Ипотека немножко припала, но год такой. Но опять же, если сравнивать даже с 2019 годом, доковидным, это всё равно в полтора раза выше.
В.Путин: Да-да, конечно.
А.Цыденов: Так что все программы работают.
Собственные доходы бюджета – это именно наши собственные доходы, Владимир Владимирович, это без учёта федеральных субсидий и дотаций – растут у нас тоже: в 2021 году – плюс 24 процента, в 2022 году – плюс 19 процентов. Это то, что республика сама зарабатывает.
Цифры абсолютно не большие – с 29 поднялись до 55 миллиардов, но мы растём, у нас динамика, и это именно то, что мы сами зарабатываем. Как Минфин нам говорит: работайте. Работаем.
К сожалению, коэффициент бюджетной обеспеченности, Владимир Владимирович, на предыдущем слайде.
В.Путин: Я вижу.
А.Цыденов: Он у нас не самый лучший, но мы были вообще внизу, мы были самые нижние. За счёт того, что стали больше зарабатывать, стали предпоследними. К сожалению, есть определённые трудности в итоге с общей реализацией бюджета, но динамика у нас положительная, и мы верим, что так и продолжится.
По субъектам малого и среднего предпринимательства. Я бы хотел показать, что в 2020-м и 2021 году, ковидные годы, росли даже без учёта самозанятых. Меры государственной поддержки, которые были введены, они стимулировали «обеление» бизнеса, и люди выходили «в белую», регистрировались, и в итоге пошло в рост.
И по количеству занятых в сфере малого и среднего предпринимательства: если взять сами малые субъекты, 2022-й к 2021 году чуть-чуть снизился, а количество занятых существенно выросло, то есть шло укрупнение. У нас сейчас 104 тысячи без самозанятых – это ИП работает, ИП в малом и среднем бизнесе.
Также среднемесячная заработная плата…
В.Путин: Подрастает чуть-чуть?
А.Цыденов: Растём каждый год. И хотел бы обратить внимание, что в этом году у нас реальная заработная плата превысила инфляцию на три процента, то есть у нас рост заработной платы. Средняя заработная плата с 45 до 53 тысяч поднялась. Опять же всегда люди говорят о том, кто её видел такую. Средняя она – понятно, потому что тот, кто больше получает, он об этом не говорит.
В.Путин: Вызывает, да, некое раздражение. Но это средний показатель – на что-то надо ориентироваться.
А.Цыденов: Да.
Отдельно хотел бы, Владимир Владимирович, рассказать о том, что у нас республика очень объединилась в рамках поддержки СВО, республика поднялась.
У нас очень сильное волонтёрское движение, у нас люди сами объединились: кто-то шьёт маскхалаты, сетки вяжет, пятиточники делает, наколенники. В общем, движение общенародное и очень активное.
И мы со стороны республики тоже активно в это включились с самых первых дней. Мы за прошлый год два миллиарда – включая январь этого года – из бюджета направили на поддержку СВО. Это мы не берём сейчас наше подшефное Старобешевское направление – это только поддержка.
В.Путин: Понятно.
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