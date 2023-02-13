В Бурятию прибыл министр науки и высшего образования РФ



С 2003 по 2012 годы работал на различных должностях (заведующий кафедрой, заместитель директора института государства и права, проректор по дополнительному образованию, директор института права, экономики и управления) в Тюменском государственном университете.



С 2012 по 2020 годы – ректор Тюменского государственного университета. Возглавлял совет молодых учёных и специалистов Тюменской области.



С 2013 по 2016 годы – депутат Тюменской городской Думы.



С 2016 по 2020 годы – депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета по социальной политике.



В январе 2020 года указом президента назначен на должность министра науки и высшего образования РФ.





