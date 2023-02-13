В Бурятию прибыл министр науки и высшего образования РФ

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков прибыл в Бурятию в понедельник, 13 февраля с рабочим визитом.
Министр проведёт совещание по вопросам строительства межвузовского кампуса в Улан-Удэ. Кроме того, он посетит вузы, а также Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава Бурятии Алексей Цыденов и Валерий Фальков посетят площадку, где будет вестись строительство будущего международного межвузовского кампуса.
Межвузовский кaмпyc пpeдлoжил coздaть глaвa pecпyблики нa вcтpeчe c Bлaдимиpoм Пyтиным в мае 2022 года. Пoзжe идeю пoддepжaл миниcтp нayки и выcшeгo oбpaзoвaния Poccии Baлepий Фaлькoв. Проект является одним из компонентов мастер-плана Улан-Удэ.
Проектом предусмотрен учебно-лабораторный корпус, межвузовский технопарк и конгресс-центр, физкультурно-оздоровительный центр, а также общежитие, где будут размещаться студенты прибывшие из районов республики, других регионов и зарубежных стран. Строительство межвузовского кампуса позволит объединить такие востребованные на рынке труда программы как ИТ, биофарм, инжиниринг, агро-тех, креативные-индустрии и т.д.
Справка:
Валерий Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 2003 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук.
С 2003 по 2012 годы работал на различных должностях (заведующий кафедрой, заместитель директора института государства и права, проректор по дополнительному образованию, директор института права, экономики и управления) в Тюменском государственном университете.
С 2012 по 2020 годы – ректор Тюменского государственного университета. Возглавлял совет молодых учёных и специалистов Тюменской области.
С 2013 по 2016 годы – депутат Тюменской городской Думы.
С 2016 по 2020 годы – депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета по социальной политике.
В январе 2020 года указом президента назначен на должность министра науки и высшего образования РФ.