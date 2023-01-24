В Бурятии главу района наказали за заснеженные улицы

Дороги не расчистили после снегопада
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Тункинского района Бурятии нарушила законодательство о безопасности дорожного движения.
- После снегопада, прошедшего в январе, органы местного самоуправления своевременно не очистили от снега и зимней скользкости улицы села Кырен и улуса Хужиры. Это нарушение способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий, созданию угрозы жизни и здоровью граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Глава района получил прокурорское представление, которое удовлетворено. После этого проезжие части улиц населённых пунктов были очищены от снега.
Дороги не расчистили после снегопада
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