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В Бурятии главу района наказали за заснеженные улицы

В Бурятии главу района наказали за заснеженные улицы
Власть,  Фото:прокуратура РБ
Дороги не расчистили после снегопада

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Тункинского района Бурятии нарушила законодательство о безопасности дорожного движения.

 - После снегопада, прошедшего в январе, органы местного самоуправления своевременно не очистили от снега и зимней скользкости улицы села Кырен и улуса Хужиры. Это нарушение способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий, созданию угрозы жизни и здоровью граждан, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

Глава района получил прокурорское представление, которое удовлетворено. После этого проезжие части улиц населённых пунктов были очищены от снега.

прокуратура уборка снега

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