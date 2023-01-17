Глава Бурятии досрочно вернулся из командировки в Москву

Он рассказал о встречах с федеральными чиновниками и о хмуром небе в российской столице







На заседании под руководством министра энергетики России Николая Шульгинова обсуждалась модернизация улан-удэнской ТЭЦ-2, перевод частного сектора в городе на электроотопление и обеспечение надёжности теплоснабжения. Эти же вопросы подняли на совещании у вице-премьера правительства РФ Александра Новака. С министром промышленности Денисом Мантуровым Цыденов поговорил об обеспечении стабильной работы основных местных производителей, в том числе – в части выполнения гособоронзаказа и планов на 2023 год.



Руководитель республики рассказал полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу о поддержке участников специальной военной операции, создании в регионе Руководитель республики рассказал полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу о поддержке участников специальной военной операции, создании в регионе центра военно-патриотической подготовки и перспективном распределении дальневосточной субсидии. Ещё одну встречу с полпредом посвятили развитию туристической инфраструктуры на Байкале, поддержке инвесторов и строительству взлётно-посадочной площадки для малой авиации около прибайкальского села Горячинск – на месте старой полосы.



Для создания обеспечивающей инфраструктуры крупных инвестпроектов в сфере туризма на Байкале Бурятии предоставят необходимые средства по линии Минвостокразвития.



- Состоялась встреча с помощником президента с Игорем Левитиным по работе комиссии по транспорту при Госсовете России, председателем которой я являюсь. Согласовали тематику ближайшего заседания – развитие общественного транспорта и меры господдержки. Мы закупили новые автобусы и трамваи – в предыдущие годы, но понимаем, что в сфере транспорта ещё достаточно нерешённых вопросов, – отметил Цыденов. – Здесь без господдержки не обойтись.



С вице-премьером правительства Татьяной Голиковой руководитель республики обсудил кадровое обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса.



- Основные у нас – это Улан-Удэнский авиазавод и приборостроительное объединение, а также военный завод в Заиграевском районе. Предложил рассмотреть возможность предоставления отсрочки от срочной службы для молодых специалистов основных производственных специальностей данных предприятий, – сообщил глава. – Это позволит привлечь туда молодёжь сразу после техникумов, колледжей и вузов.



На встрече в Минвостокразвития Алексей Цыденов затронул проблему социального и инфраструктурного развития республики за счёт дальневосточной концессии. Первый проект, наиболее подходящий под этот механизм – Национальный музей.



- Начали прорабатывать практические вопросы. Надеемся выйти с решением уже на ближайшее заседание подкомиссии по развитию Дальнего Востока, – подчеркнул глава Бурятии.



Вместе с генеральным директором ОАО РЖД Олегом Белозёровым Цыденов наметил планы по вывозу грузов из республики на 2023 год, а с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым поговорил про обеспечение стабильной работы УУАЗ и про запуск производства беспилотных летательных аппаратов. «Опытные образцы таких БПЛА у нас в республике уже созданы и проходят эксплуатацию и испытания в реальных условиях», – поделился руководитель республики.



Также в планах у властей – совершенствование природоохранного законодательства в центральной экологической зоне Байкала.



- Проект закона, направленный на защиту озера и создание условий для обеспечения социальной справедливости для жителей прибайкальских территорий, подготовлен и будет вынесен на рассмотрение комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, – пообещал глава.



А ещё в Улан-Удэ хотят создать межвузовский кампус. Пока всё идёт по плану. Средства на проектирование предусмотрены. «В следующем году уже должны начать строительство», – отметил Цыденов.



- Прошли встреча с замминистра транспорта России Андреем Костюком по вопросам ремонта дорог, финансированию строительства третьего моста и перспективным проектам, которые включаются в мастер-планы. Они предусматривают возведение четырёх путепроводов через железнодорожные пути в Улан-Удэ, а также развитие и ремонт уличной дорожной сети в Северобайкальске, – рассказал глав Бурятии.



По его словам, мероприятий во время командировки было больше, но он перечислил только основные.



- Дальше уже так, по мелочи. К сожалению, на этом работа в Москве не заканчивается. Остаюсь тут ещё на неделю, которая будет не менее насыщенной. Отчёт потом представлю. Но уже хочется домой. Хмурое московское небо без солнца, конечно, сильно давит, – признался Алексей Цыденов.



Спустя несколько часов он сообщил, что возвращается в Бурятию: «График командировки поменялся. Лечу домой».



Сразу после новогодних праздников глава Бурятии Алексей Цыденов отправился в командировку в Москву. Об её итогах Цыденов рассказал накануне в своём telegram-канале. В этот раз график, по словам руководителя региона, как обычно, был плотным.