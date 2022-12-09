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В Бурятии создадут центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

В Бурятии создадут центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в России появятся 10 таких центров

В Бурятии создадут пилотный центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Вопрос обсудили в рамках международного форума «Мы вместе», где прошла сессия «Создание условий для воспитания молодёжи, любящей свою Родину и умеющей её защищать». В обсуждении заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о работе по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которая ведётся по поручению главы государства Владимира Путина. Будет создано 10 пилотных центров в регионах России, среди которых и Бурятии.

Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны: Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также в качестве пилотного центра определён Военно-учебный центр ФГБУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет».

- Цель очевидна – научить защищать Родину. На сегодняшний день военная подготовка в школах, в высших учебных заведениях занимает незначительное количество обучающихся. Та система, которая существовала в Советском Союзе, сегодня по сути дела деградировала. Поэтому нам нужно научить всех - ребят, мужчин, женщин - защищать Родину, оказывать первую медицинскую помощь. Надо привить навыки, связанные с тактическими действиями, - отметил вице-премьер Юрий Трутнев.

Ключевая роль в создании центров отведена Российскому Союзу боевых искусств (РСБИ), который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. Центры Союза созданы почти во всех регионах страны. В секциях РСБИ занимается свыше 5 млн человек.

- Каждый молодой человек должен не только любить, но и уметь защищать свою Родину. Мы отбирали регионы для создания пилотных центров исходя из двух критериев – наличия материальной базы и готовности губернатора и его команды. В дальнейшем будем создавать такие центры по всей территории страны. В первый год будет подготовлено порядка 45 тыс. человек, а по мере увеличения количества центров будет увеличиваться и количество обучающихся. Сейчас идёт отбор инструкторов для работы в центрах. После отбора они поедут в Гудермес, пройдут программу обучения, сдадут экзамен. Те, кого допустят до дальнейшей преподавательской работы, поедут в регионы и начнут работать. Параллельно идёт отбор обучающихся. Интерес к обучению в центрах достаточно большой. Есть и ещё одна задача этих центров: мы хотим, чтобы все ребята, которые участвуют в специальной военной операции, вернулись домой живыми и вернулись домой с победой, – сказал Юрий Трутнев.

Отдельно вице-премьер выразил своё мнение по поводу тех, кто покидает Россию.

- Знаю много людей, которые заработали деньги, выехали за рубеж, а потом вернулись, потому что не смогли там жить. Они поняли простую вещь, если ты дома не смог стать сильным, то не сможешь стать сильным нигде. Любовь к Родине – это часть личности человека. И если её нет, то человек неполноценен, – подчеркнул он.

Как уточнил советник главы МЧС России Даниил Мартынов, начало работы центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания запланировано на весну 2023 года. Центры в первую очередь будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, в основном школьников 8–11 классов. Разработанная программа рассчитана на курсы по 120 часов и включает в себя 10 предметов. Это история России, огневая, инженерная подготовка, робототехника и управление беспилотниками, тактическая медицина, физическая и психологическая подготовка. Особое внимание конечно будет уделяться формированию навыков действий в экстренных ситуациях, проведению открытых уроков Мужества, лекций и посещению тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание ребят.
патриотическое воспитание

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